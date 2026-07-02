La tradicional fiesta por el Día del Amigo se realizará el próximo 18 de julio con fines solidarios. Lo recaudado se usará para renovar el lavadero del nosocomio.

La Asociación Cooperadora del Hospital Municipal Francisco Caram anunció la realización de la Retrocoop 17, la tradicional fiesta organizada con motivo del Día del Amigo, que este año volverá a tener un marcado perfil solidario y permitirá recaudar fondos para nuevas obras dentro del establecimiento de salud.

En diálogo con InfoBrandsen, desde la Cooperadora informaron que el evento se llevará a cabo el sábado 18 a las 23.30 en las instalaciones del Club Social y que las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta a un valor de 20 mil pesos, mientras que en puerta tendrán un costo de 25 mil pesos.

“Es una fiesta que hacemos todos los años para el Día del Amigo y siempre la llamamos Fiesta Retrocoop”, explicaron desde la entidad, destacando que esta será la decimoséptima edición de una propuesta que ya se convirtió en un clásico del calendario local.

Como ocurre cada año, lo recaudado será destinado íntegramente a la Cooperadora del hospital y permitirá continuar impulsando mejoras en la institución. En esta oportunidad, el objetivo principal es avanzar con un proyecto de remodelación del lavadero del Hospital Francisco Caram, una obra considerada necesaria para optimizar el funcionamiento diario del centro de salud.

Por otra parte, desde la Asociación también adelantaron que en los próximos días se concretarán importantes inauguraciones dentro del hospital. Según indicaron, durante la próxima semana quedarán habilitados el nuevo vacunatorio y el Centro de Día, dos espacios que buscan fortalecer la atención y ampliar los servicios destinados a la comunidad.

Podés adquirir tus entradas en los siguientes puntos de venta:

📍 Peluquería Juan – Ferrari 381

📍 El Roperito – Ferrari Nº 263

📍 Zia Annina – Mitre esquina Larrea

📍 Cristina Acosta Diseño & Gráfica – Sáenz Peña Nº 1071

📍 Monarquía Hombre – Las Heras Nº 864

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