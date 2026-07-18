A horas de la final entre Argentina y España, Patricia García, una brandseña radicada desde hace años en la ciudad española de Manzanares, compartió cómo se vive la previa del encuentro desde el otro lado del océano, entre la pasión por la Selección, el cariño de los españoles hacia los argentinos y las expectativas por un partido histórico.

En un nuevo reportaje realizado en el programa Grassi.com, que se emite por Estación Radio FM 90.7, Patricia García compartió con la audiencia cómo se vive desde España la previa de la gran final del Mundial. InfoBrandsen resume los principales conceptos de la entrevista.

A miles de kilómetros de Brandsen, Patricia García espera la final del Mundial con la misma ilusión que cualquier argentino. Aunque hace muchos años vive junto a su familia en Manzanares, España, asegura que el sentimiento por la camiseta albiceleste permanece intacto.

«Todos los argentinos vivimos con nuestras raíces. Somos hinchas de Argentina y eso no va a cambiar nunca«, afirmó durante la charla.

Patricia, hermana del exintendente de Brandsen Carlos «Cacho» García, reconoció que en un principio prefería que la final no enfrentara justamente a los dos países que forman parte de su vida. Sin embargo, una vez confirmado el duelo, no tuvo dudas sobre a quién alentaría.

La brandseña explicó que en España el Mundial también se vive con enorme intensidad, aunque señaló que parte de la prensa y de los hinchas cuestionan algunos aspectos del juego argentino, especialmente la intensidad física y las discusiones dentro del campo.

«Nos critican la presión, los empujones y ese tipo de juego al que en Latinoamérica estamos más acostumbrados«, comentó.

Otro de los temas que aparece en el debate futbolero español tiene que ver con Lionel Messi. Según explicó, la histórica rivalidad entre Barcelona y Real Madrid sigue influyendo en la mirada de muchos aficionados, lo que genera opiniones divididas sobre el capitán argentino.

Patricia García, una brandseña radicada desde hace años en la ciudad española de Manzanares

Aun así, destacó que los argentinos son muy queridos en España y que en ciudades como Manzanares existe una importante comunidad de compatriotas, además de numerosos profesionales argentinos, especialmente médicos, que trabajan en la región.

Consultada sobre cómo vivirán el partido, contó que su familia elegirá la tranquilidad del hogar, aunque espera que, si Argentina consigue el título, muchos argentinos salgan a celebrar en las calles, tal como ocurrió en encuentros anteriores.

Respecto al favoritismo, consideró que España llega con un gran equipo, aunque se mostró confiada en las posibilidades de la Selección Argentina.

«Estoy segurísima de que vamos a ganar«, expresó con optimismo, aunque reconoció que será un partido muy difícil.

Durante la charla también se habló del clima previo a la final, de las repercusiones que genera el cruce entre ambas selecciones y de la tradicional cábala musical del programa, que Patricia escuchó con humor y aseguró que le resultó «muy pegadiza».

El reportaje completo a Patricia García puede escucharse en el siguiente audio del programa Grassi.com, donde la brandseña profundiza sobre cómo se vive la gran final desde España, analiza la pasión con la que se vive el Mundial en ambos países y comparte su mirada sobre el presente de las dos selecciones.

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