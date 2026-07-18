Cronograma y tarifas de los servicios de Unión Platense desde y hacia Brandsen, con información oficial brindada por la empresa y permanentemente actualizada. Con el inicio del receso invernal, desde el lunes 20 de julio entrará en vigencia este esquema de horarios especiales.

🚌 Horarios por el receso invernal Unión Platense Compartimos los horarios especiales informados por Unión Platense para el período de receso invernal. Brandsen – La Plata Lunes a viernes Ida Vuelta 6:30 6:50 6:46* 7:50 7:00 10:30 9:00 12:00 11:45 13:30 13:40 15:10 15:40 17:10 18:00 18:10* 19:10 20:20 Sábado Ida Vuelta 7:00 8:00 8:40 10:00 11:15 12:00 12:45 13:10 13:35* 14:30 15:40 17:00 18:00 18:10* 19:15 20:20 Domingo Ida Vuelta 9:05 8:00 13:00 11:20 15:50 12:20 18:41 14:40 18:42 17:10 19:30* 18:10* 21:00 20:20 * Parada en las vías (Ruta Provincial 215 y Juan Cavagnis). Brandsen – Ranchos Lunes a viernes Ida Vuelta 8:00 5:30 13:25 12:50 16:20 17:00 21:30 – Sábado Ida Vuelta 9:15 6:15 13:25 7:50 15:35 12:00 21:30 17:00 Domingo Ida Vuelta 13:30 18:05 21:30 20:20 Brandsen – Gral. Belgrano Lunes a viernes Ida Vuelta 8:00 5:50 13:25 11:50 21:30 16:00 Sábado Ida Vuelta 9:15 6:50 13:25 11:20 21:30 16:00 Domingo Ida Vuelta 13:30 17:05 21:30 19:30 Brandsen – Bonnement Lunes a viernes Ida Vuelta 8:00 12:00 13:25 16:10 Sábado Ida Vuelta 9:15 7:00 13:25 16:10 Domingo Ida Vuelta 13:30 17:15 Brandsen – Villanueva Lunes a viernes Ida Vuelta 8:00 12:10 13:25 16:20 Sábado Ida Vuelta 9:15 7:15 13:25 16:20 Domingo Ida Vuelta 13:30 17:25 Acc. Brandsen – Olavarría Lunes a viernes Ida Vuelta 19:10 2:10 Sábado Ida Vuelta 19:10 8:55 Domingo Ida Vuelta 19:10 15:00 Acc. Brandsen – Las Flores Lunes a viernes Ida Vuelta 19:10 4:45 Sábado Ida Vuelta 19:10 11:30 Domingo Ida Vuelta 19:10 17:30 Acc. Brandsen – Monte Lunes a viernes Ida Vuelta 19:10 5:55 Sábado Ida Vuelta 19:10 12:40 Domingo Ida Vuelta 19:10 18:40 Brandsen – Loma Verde Lunes a viernes Ida Vuelta 16:20 5:55 Sábado – – Domingo – – Acc. Brandsen – Loma Verde Crz. Lunes a viernes Ida Vuelta 19:10 6:25 Sábado Ida Vuelta 19:10 13:15 Domingo Ida Vuelta 19:10 19:10

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En tanto, desde Unión Platense recuerdan a los usuarios que la venta de pasajes, es con hasta 7 días de anticipación. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es que tendrán prioridad los servicios con 30 minutos de proximidad, por lo que podría demorarse la venta de boletos para otros horarios o días. Un dato para tener en cuenta y evitar esperas innecesarias.

Feriados: Si el feriado cae antes de sábado (por ejemplo viernes) corre como sábado,

si cae después de domingo (por ejemplo lunes), corre como domingo

Horarios de atención oficina

Lunes a viernes 06:15 a 19:10

Sábado 06:45 a 19:15

Domingo 12:30 a 18:45

Tarifas actualizadas al 18-06-2026

La Plata $ 4.400

Olmos $ 2.900

Loma Verde $3.100

Ranchos $4.700

Villanueva $6.700

Gral. Belgrano $7.200

Monte $10.000/ $11.350*

Las Flores $16.050 / $19.900*

Azul $27.850 / $30.400*

Olavarría $32.000 / $37.200*



*Valor según ubicación: menor valor, asientos superiores / mayor valor, asientos inferiores



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