Ya se encuentra disponible la tapa n° 3096 del semanario local en todos los kioscos de la ciudad. A continuación te compartimos los temas de tapa desarrollados.

Festejos violentos

Una batalla campal en pleno centro dejó dos policías heridos y siete detenidos.

Fue algo más, bastante más, que una explosión de alegría. Hay triunfos y triunfos. La Ciudad vivió una de sus jornadas más emocionantes, pero los festejos terminaron con una batalla campal en pleno centro que dejó heridos, detenidos y daños. La violencia volvió a empañar una celebración que debía ser una fiesta.

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El llamado desde España que les cambió la vida

Bernardo Jordán y Renzo Belvedere fueron seleccionados entre 300 emprendimientos iberoamericanos para participar de un programa de innovación en Madrid.

Los ingenieros de Jepper fueron invitados a España para compartir dos meses de trabajo con algunos de los emprendimientos tecnológicos más prometedores de América Latina, luego de que su startup fuera elegida entre cientos de proyectos.

Millonario golpe comando en un campo de La Posada

Sospechan de una entrega.

Un productor agropecuario de la zona rural de La Posada fue víctima de un violento asalto durante la noche del miércoles. Dos delincuentes armados y encapuchados lo emboscaron, lo redujeron y escaparon con 20 millones de pesos. La Justicia investiga la posible existencia de una entrega.

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Nuevo vacunatorio y Centro de Día, dos obras que suman una inversión de $100 millones

Otro valioso aporte de la Cooperadora del Hospital.

La Cooperadora del Hospital concretó un nuevo aporte para la comunidad con la inauguración de un vacunatorio y un Centro de Día. A la inversión realizada por la entidad se sumó el Municipio, en un proyecto que representa una inversión cercana a los 100 millones de pesos.

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Recomienzan las obras en la sede social del Atlético y Progreso

Después de la construcción de la vereda, los trabajos continuarán en la esquina de Ferrari y Alberti para ampliar el salón de la histórica sede social. La obra será retomada por el constructor Rubén Wilgonhoff, según anunciaron desde la institución.

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