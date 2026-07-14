Esta tarde quedaron oficialmente inaugurados el nuevo Vacunatorio y el Centro de Día del Hospital Municipal «Francisco Caram», dos espacios destinados a fortalecer la atención sanitaria y el acompañamiento de la comunidad. Las obras fueron posibles gracias al trabajo conjunto entre la Municipalidad de Brandsen y la Asociación Cooperadora del Hospital.

Discurso del presidente de la Asociación Cooperadora, Fermín Ferrán

La puesta en funcionamiento de ambos sectores representa un importante avance para el sistema de salud local. El nuevo Vacunatorio permitirá brindar una atención más cómoda y adecuada para las campañas de inmunización, mientras que el Centro de Día ofrecerá un espacio de contención y acompañamiento para personas que atraviesan distintas situaciones vinculadas a la salud mental, trabajando de manera articulada con la Dirección de Salud Mental y la Dirección de Desarrollo Social.

La construcción de ambos edificios demandó una inversión cercana a los 130 millones de pesos, de los cuales 80 millones fueron aportados por la Asociación Cooperadora del Hospital y 50 millones por la Municipalidad de Brandsen.

Durante el acto, el presidente de la Cooperadora, Fermín Ferrán, destacó el esfuerzo colectivo que permitió concretar el proyecto.

«Esto es el logro de un pueblo que decidió unirse detrás de un mismo objetivo. Desde la Cooperadora asumimos el compromiso de llevar adelante este proyecto con la convicción de que trabajando juntos, los sueños más grandes pueden hacerse realidad».

Discurso del intendente Fernando Raitelli

Además, agradeció a los vecinos que colaboraron con las distintas campañas solidarias, a las empresas, comercios, instituciones y profesionales que acompañaron la iniciativa, al Municipio por el trabajo conjunto y al personal de salud que diariamente desempeña su labor en el hospital y los centros sanitarios del distrito.

Por su parte, el intendente Fernando Raitelli resaltó el rol fundamental de la Cooperadora y afirmó que estas obras forman parte de una política sostenida para fortalecer la salud pública.

«Sin el esfuerzo de la Cooperadora no podríamos estar inaugurando tanto el Centro de Día como el Vacunatorio».

El jefe comunal sostuvo además que la gestión continúa apostando al crecimiento del sistema sanitario local.

«Seguimos mejorando la calidad de la salud de Brandsen aumentando la complejidad de la atención, y eso tiene que ver con una decisión política».

Tras los discursos se realizó el tradicional corte de cintas del nuevo Vacunatorio y posteriormente los presentes recorrieron sus instalaciones. Luego, las autoridades y vecinos se trasladaron al edificio del Centro de Día, ubicado dentro del predio del Policlínico Municipal, donde también quedó formalmente inaugurado este nuevo espacio destinado al acompañamiento interdisciplinario en salud mental.

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