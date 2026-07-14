Con la llegada del receso invernal, los más chicos cuentan con más tiempo libre y buscan actividades para disfrutar. Pensando en ellos, El Molino Cultural preparó propuestas con opciones recreativas, artísticas y educativas para compartir jornadas de aprendizaje, juegos y diversión.

La primera propuesta se llevará a cabo del 20 al 31 de julio. De lunes a viernes de 10:00 a 12:30 podrán participar de juegos, música, plástica, cocina y mucho más. La actividad está pensada para niñas y niños se a partir de los tres años. El valor por día es de $12.000 y en caso de asistir hermanos se aplicará un 10% de descuento.

La seguiente propuesta tendrá lugar el lunes 20 de julio y el martes 28 de julio entre las 15:00 y las 17:00. Trata de un Taller de Artes Plásticas y Fotografía a cargo de la profesora Laura Ugartemendía.

Para finalizar, los miércoles 22 y 29 de julio entre las 15:00 y las 17:00 se realizará un Taller de Cianotipia y Artes Plásticas que también será dirigido por la profesora Laura Urgartemendía. La cianotipia es una práctica donde se enseña una técnica fotográfica artesanal del siglo XIX que utiliza la luz del sol (rayos UV) para crear imágenes sin usar cámaras.

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