Con nuevas herramientas técnicas y operativas, la comuna intensifica los trabajos de limpieza y retiro de sedimentos para preservar el ecosistema del espejo de agua y consolidar un distrito más sustentable.

El Municipio de San Vicente continúa llevando adelante acciones concretas para la recuperación y puesta en valor de la Laguna de San Vicente, uno de los principales patrimonios naturales del distrito. En esta etapa, se incorporaron dos retroexcavadoras y se realizó una capacitación técnica destinada a optimizar las tareas de limpieza, saneamiento y mantenimiento del espejo de agua y su entorno.

Las nuevas retroexcavadoras, recientemente incorporadas al parque automotor municipal, serán utilizadas para retirar sedimentos, vegetación acumulada y otros elementos que afectan el funcionamiento y la preservación de la laguna, permitiendo mejorar las condiciones ambientales del lugar.

En el marco de esta iniciativa, el personal de la Secretaría de Servicios Públicos recibió una capacitación específica sobre la operación y el mantenimiento de los equipos, garantizando un trabajo más eficiente y seguro en las distintas intervenciones previstas.

Desde aquella Comuna explicaron que estas acciones forman parte del desarrollo del Distrito Laguna San Vicente, «un proyecto estratégico impulsado por el intendente Nicolás Mantegazza, que busca consolidar la Reserva Natural como un espacio de referencia para el turismo, la recreación, el deporte y el cuidado ambiental, generando además nuevas oportunidades para el crecimiento del distrito».

Y agregaron: «De esta manera, el Municipio reafirma su compromiso con la preservación del ambiente y continúa invirtiendo en infraestructura, equipamiento y planificación para construir un San Vicente más sustentable, con mejores servicios y una mayor calidad de vida para toda la comunidad».

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