Nicolás Mantegazza encabezó una capacitación sobre cooperativismo para estudiantes del Colegio Agrario y entregó plantines e insumos a 35 instituciones del distrito, promoviendo la agroecología, la soberanía alimentaria y el cuidado del ambiente.



El Municipio de San Vicente desarrolló una nueva jornada del programa Huerta Bonaerense, una iniciativa articulada con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires que busca fortalecer la producción local de alimentos, fomentar las prácticas agroecológicas y consolidar el trabajo comunitario en todo el distrito.



La jornada fue encabezada por el intendente sanvicentino, acompañado por el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Nicolás Falcone; el director provincial de Cooperativas Agropecuarias, Nicolás Bento, además de autoridades, docentes, estudiantes y representantes de instituciones locales.



Como primera actividad, se llevó a cabo un curso de cooperativismo destinado a estudiantes de 6° año del Colegio Agrario N° 1, dictado por la Dirección Provincial de Cooperativas Agropecuarias. La capacitación brindó herramientas sobre el modelo cooperativo, promoviendo valores de trabajo asociativo, participación y desarrollo local entre las y los jóvenes.



Posteriormente, se realizó la entrega de insumos del programa Huerta Bonaerense a 35 instituciones educativas y organizaciones comunitarias del distrito. Durante la actividad se distribuyeron plantines para la creación y fortalecimiento de huertas, además de especies arbóreas destinadas al arbolado público: 15 fresnos rojos, 10 fresnos americanos, 10 crespones y 15 catalpas.



Mantegazza destacó que «seguimos acercando herramientas que promueven la soberanía alimentaria, el cuidado del ambiente y el trabajo comunitario, fortaleciendo a quienes todos los días construyen una comunidad más sustentable».



Durante la entrega, se destacó el crecimiento que viene teniendo el programa en San Vicente. Este año fueron beneficiadas alrededor de 35 instituciones, triplicando la cantidad de huertas desarrolladas en comparación con el año pasado, lo que refleja el creciente compromiso de escuelas y organizaciones con la producción de alimentos saludables y las prácticas sustentables.



Asimismo, a fines de julio se abrirá una nueva convocatoria correspondiente a la temporada primavera-verano, con el objetivo de continuar ampliando la red de huertas comunitarias, educativas y familiares en todo el distrito, consolidando una política pública que promueve la soberanía alimentaria, el cuidado del ambiente y el trabajo colectivo.

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