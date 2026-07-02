Durante la sesión ordinaria 09/2026 que se celebrará el próximo lunes a partir de las 19:00, los concejales y representantes de distintos bloques debatirán sobre este tema entre los once que fueron planteados para dicho encuentro.

La oposición presentará además una serie de pedidos de informes. El bloque de la UCR solicitará un reporte integral sobre la situación ambiental del distrito y otro vinculado al estado actualizado del parque automotor municipal. Por otro lado, los concejales de La Libertad Avanza requerirán información sobre los recursos asignados a las delegaciones municipales durante el primer semestre de 2026.

Otro de los temas en debate es la situación de la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales, tal como mencionamos anteriormente. En ese marco, el concejal de Derecho al Futuro busca impulsar la creación de una Mesa de Diálogo por la Recuperación de la Planta Depuradora, como espacio permanente de participación y seguimiento. Además, se tratará un dictamen de la comisión de reglamento que expresa el acompañamiento del HCD a las gestiones del Ejecutivo ante organismos provinciales para avanzar con la refuncionalización de la planta y alcanzar una solución definitiva a la problemática.

En cuanto al desarrollo urbano y emprendimientos privados, el Concejo analizará la convalidación de un Acta Acuerdo entre la Municipalidad y El Galante S.A., empresa propietaria del proyecto El Mirador de Samborombón Club de Campo.

La sesión también tendrá un fuerte componente de reconocimientos. Se pondrá a consideración la imposición del nombre “Licenciado Alejandro Gaspar Arlía” al playón deportivo del barrio Los Pinos, en homenaje a su trayectoria y compromiso con la comunidad. Asimismo, se debatirá la construcción de un monumento en homenaje al ex campeón mundial de boxeo Juan Martín “Látigo” Coggi, destacando sus logros deportivos y su aporte a la difusión del nombre de Brandsen a nivel nacional e internacional.

Por último, el cuerpo tratará una iniciativa para solicitar a la Secretaría de Transporte de la Nación y a Nación Servicios S.A. la instalación de al menos una Terminal Automática SUBE en el distrito, una demanda reiterada por vecinos y usuarios del transporte público. La convocatoria a la sesión ordinaria fue realizada el 2 de julio y establece que el encuentro comenzará a las 19 horas del lunes 6 de julio en el recinto del Concejo Deliberante.

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