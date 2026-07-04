Argentina sigue dando que hablar y nuestro prode también. Entre cientos de pronósticos, una sola lectora logró acertar el resultado exacto del partido y se quedó con la camiseta de la Selección.

👏 ¡Felicitaciones a Lorena Ruiz, quien pronosticó correctamente el 3 a 2 de Argentina ante Cabo Verde y se convirtió en la ganadora!

Como siempre, el prode dejó algunas perlitas:

😅 Hubo quienes pusieron 3 a 2 , pero se olvidaron de aclarar para quién era el resultado… así que no hubo forma de darlo por válido.

, pero se olvidaron de aclarar para quién era el resultado… así que no hubo forma de darlo por válido. 🤭 Y también apareció el «estratega» que editó el comentario después de terminado el partido. Buen intento… pero acá jugamos con VAR y las ediciones también se ven.

Queremos agradecer especialmente a El Clásico Deportes e Infinito Indumentaria, que hicieron posible este premio y acompañan cada fecha con los sorteos para nuestra comunidad.

📢 Atención, porque el próximo martes habrá un nuevo sorteo para el siguiente partido de la Selección.

¡Quedate atento a nuestras redes y prepará tu pronóstico! ⚽🇦🇷

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Llegó la etapa más apasionante del Mundial 2026 y en InfoBrandsen lo vivimos como ya es una tradición: con un nuevo Prode Mundialista y un premio espectacular para quienes acompañan a la Selección en cada partido.

Tras finalizar la fase de grupos con puntaje ideal, Argentina afrontará un nuevo desafío este viernes 3 de julio, cuando enfrente a Cabo Verde por los 16avos de final.

Como en cada presentación de la Scaloneta, invitamos a nuestros lectores a participar del Prode Mundialista de InfoBrandsen. En esta oportunidad, gracias al acompañamiento de El Clásico Deportes e Infinito Indumentaria, sortearemos una camiseta oficial de la Selección Argentina entre todas las personas que acierten el resultado exacto del encuentro.

⚽ Argentina vs Cabo Verde

📅 Viernes 3 de julio

🕖 19:00 horas

¿Cómo participar?

Es muy fácil. Dejá tu pronóstico en la publicación del sorteo y seguinos en Instagram. Entre quienes acierten el resultado exacto sortearemos una camiseta de la Selección Argentina.

¡NUEVO PRODE MUNDIALISTA! ¡Sorteamos una camiseta de la Selección Argentina!



Comienza la etapa más apasionante del Mundial y en InfoBrandsen lo vivimos como siempre: ¡con un nuevo Prode Mundialista! Argentina vs Cabo Verde 📅 Viernes 3 de julio

🕖 19:00 hs Gracias al acompañamiento de El Clásico Deportes e Infinito Indumentaria, sorteamos una camiseta de la Selección Argentina entre quienes acierten el resultado exacto del partido. ⚽ PARTICIPÁ ACÁ Seguí a El Clásico Deportes e Infinito Indumentaria en Instagram 📸 El Clásico Deportes 📸 Infinito Indumentaria

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