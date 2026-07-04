La Comuna recibió al subsecretario de Deportes de la Provincia, Cristian Cardozo, y al jefe de Gabinete de la Subsecretaría, Matías Bustingorri, en el marco de una jornada de trabajo destinada a fortalecer las políticas deportivas en el distrito.

Durante la visita, las autoridades mantuvieron una agenda de actividades junto a representantes locales.

En ese contexto, se realizó un reconocimiento a deportistas brandseños que integran el programa provincial de becas deportivas. Además, la comitiva recorrió las instalaciones del Club Las Mandarinas y visitó los gimnasios de los campeones mundiales de boxeo Sol Baumstarh y Juan Martín «Látigo» Coggi, donde conocieron el trabajo que se desarrolla en cada espacio.

La jornada permitió compartir experiencias y avanzar en acciones conjuntas entre el Municipio y la Provincia, con el objetivo de continuar promoviendo el desarrollo del deporte y acompañando a las instituciones y deportistas del distrito.

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