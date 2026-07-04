Un intento de robo se registró durante la madrugada de este sábado en la empresa Ovobrand, ubicada en Brandsen. Si bien el hecho generó momentos de tensión, no hubo personas lesionadas ni se registraron faltantes.

Según pudo confirmar InfoBrandsen tras dialogar con autoridades de la empresa, el episodio ocurrió alrededor de las 2:30 de la madrugada, cuando se activó la alarma del establecimiento.

De acuerdo con la información brindada, entre cuatro y cinco delincuentes con el rostro cubierto y armados ingresaron al predio. Al hacerlo, se encontraron con el portero, quien fue la persona que vivió los momentos de mayor tensión. Según lo informado, los delincuentes le ordenaron arrojarse al piso mientras el resto se dirigía hacia el sector de oficinas. No fue golpeado ni maniatado.

Una vez en las oficinas, los delincuentes violentaron una ventana para ingresar e intentaron llevarse una caja fuerte.

Desde la empresa confirmaron a InfoBrandsen que la llegada de la Policía fue determinante para que la situación no pasara a mayores, ya que los delincuentes abandonaron el lugar sin lograr concretar el robo.

Tras una recorrida por las instalaciones, no se constataron faltantes y tampoco hubo personas lesionadas.

El hecho quedó en manos de la Justicia y será materia de investigación para intentar identificar a los autores del intento de robo.

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