Minutos atrás ocurrió un incendio ocurrido antes de llegar al acceso de la localidad de Jeppener, originado por un desperfecto mecánico de un auto.

En el hecho intervino el destacamento del lugar, quienes pudieron identificar que no hubo heridos como consecunecia de lo ocurrido al auto marca Volkswagen Vento.

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