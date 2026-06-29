Un proyecto de ley presentado en el Senado de la provincia de Buenos Aires propone crear una licencia especial para los trabajadores de la Administración Pública bonaerense que sufran el fallecimiento de una mascota.

La iniciativa fue impulsada por el senador platense Marcelo Leguizamón, presidente del bloque Hechos – UCR Identidad, y deberá ser tratada por la Legislatura para avanzar en su posible aprobación.

Foto publicada por el medio TN.

La propuesta establece que los agentes estatales podrán acceder a un día hábil de licencia con goce íntegro de haberes, el cual deberá utilizarse dentro de los tres días posteriores al fallecimiento del animal de compañía. Para solicitar el beneficio será obligatorio presentar un certificado de defunción emitido por un veterinario matriculado.

Además, el proyecto contempla la creación de un Registro de Mascotas y Animales de Compañía, donde deberán estar inscriptos previamente los animales para que sus dueños puedan acceder a la licencia. Según trascendió, cada trabajador podrá registrar hasta tres mascotas.

En los fundamentos de la iniciativa, Leguizamón sostiene que el vínculo entre las personas y los animales de compañía ha cambiado significativamente en los últimos años y que el derecho debe adaptarse a esa transformación. El legislador argumenta que distintos estudios psicológicos reconocen el duelo por la pérdida de una mascota como una experiencia con un fuerte impacto emocional y considera que el régimen actual de licencias no contempla este tipo de situaciones.

El medio 0221 informó que la iniciativa alcanzaría a todos los trabajadores de la Administración Pública provincial, independientemente del régimen laboral bajo el que se desempeñen, siempre que cumplan con los requisitos previstos por el proyecto.

Por el momento, se trata únicamente de un proyecto de ley que ingresó al Senado bonaerense y todavía deberá atravesar el tratamiento en comisiones y, eventualmente, ser aprobado por ambas cámaras de la Legislatura antes de convertirse en ley.

LO ÚLTIMO infobrandsen Sincronizando noticias…

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp