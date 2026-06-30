El presidente del bloque de Unión por la Patria afirmó que no asistió al encuentro con vecinos porque no tomó conocimiento de la invitación. Además, sostuvo que el Municipio mantiene gestiones con la Provincia y analiza medidas paliativas para mejorar el funcionamiento de la planta depuradora.

El presidente del bloque de concejales de Unión por la Patria, Gastón Poncetta, explicó los motivos de su ausencia en la reunión realizada en el barrio Infanta Isabel, donde vecinos y dirigentes políticos abordaron la problemática de la planta depuradora de líquidos cloacales.

En diálogo con Grassi.com (Estación Radio), el edil aseguró que no concurrió al encuentro porque no llegó a ver la invitación que le habían enviado. “A mí en particular me habían enviado la invitación y tengo una conversación que realmente no abrí. De todas maneras, no necesito ninguna formalidad y tengo toda la libertad para decir si puedo ir o no puedo ir”, expresó.

Consultado sobre el encuentro, Poncetta consideró que estuvo atravesado por intereses políticos. “A mi criterio estaba bastante cargado de mucho oportunismo político y de mucha especulación”, afirmó, aunque reconoció que todos los concejales tienen la obligación de escuchar a los vecinos y mantener reuniones de este tipo.

LA SITUACIÓN DE LA PLANTA

Con relación al funcionamiento de la planta depuradora, el edil oficialista sostuvo que la actual gestión recibió una infraestructura muy deteriorada y defendió el trabajo realizado desde el inicio del mandato. “Nosotros recibimos una planta que no funcionaba, que directamente tiraba el agua servida como la recibía al canal”, manifestó.

No obstante, reconoció que la problemática nunca fue esquivada por el Gobierno municipal y que desde el primer día se trabajó en la búsqueda de alternativas. “Es un tema que nunca esquivamos y que el día cero nos pusimos a buscar algún tipo de solución”, indicó.

Poncetta recordó que, durante 2025, el intendente Fernando Raitelli planteó la situación al ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, quien se comprometió a impulsar un proyecto de refuncionalización de la planta. “Tenía un compromiso de la Provincia de poner todos los recursos a disposición y de darle viabilidad a un proyecto”, aseguró.

Sin embargo, admitió que los tiempos de ejecución no son los esperados y que la comunidad reclama respuestas más inmediatas. “La gente hoy en día está pidiendo algún paliativo al menos para salir del paso hasta tener la nueva planta”, señaló.

CRÍTICAS A LA OPOSICIÓN

El concejal también se refirió al tratamiento legislativo del proyecto vinculado a las gestiones por la planta depuradora y cuestionó la postura de los bloques opositores. “Sí lo expresan públicamente, pero después inventan algún tipo de excusa para el no acompañamiento”, sostuvo al referirse al pedido de mayores precisiones sobre las gestiones realizadas ante la Provincia.

Para Poncetta, las acciones llevadas adelante son de público conocimiento y consisten en las gestiones que permitieron que técnicos provinciales visitaran el predio y avanzaran en la elaboración de un proyecto integral.

POSIBLES MEDIDAS PALIATIVAS

Ante la incertidumbre sobre los plazos de ejecución de una nueva obra, el edil adelantó que el Municipio analiza alternativas de corto plazo. “Se están retomando aquellas evaluaciones y tratamientos con algunas empresas locales y otras no para ver si al menos se puede tener alguna situación paliativa”, explicó.

Finalmente, consideró que cualquier iniciativa que contribuya a fortalecer el reclamo ante la Provincia será bienvenida. “Todo lo que pueda sumar y que nos dé fuerza, obviamente sirve”, concluyó.

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