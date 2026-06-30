El presidente de la Cooperativa de Electrificación Rural analizó el proyecto de la planta que Aluar planea instalar en la Región. Destacó los beneficios ambientales y el aporte al sistema eléctrico, aunque advirtió que las energías renovables todavía necesitan respaldo de generación convencional.

La confirmación del proyecto de una planta de energía solar impulsada por la empresa Aluar en la zona generó expectativas y también numerosas consultas entre los vecinos. Ante este escenario, el presidente de la Cooperativa de Electrificación Rural de Brandsen, Germán Büechele, brindó precisiones en una entrevista con Grassi.com, donde explicó el alcance de la iniciativa y su posible impacto en el sistema eléctrico local.

Según detalló, se trata de una inversión cercana a los 15 millones de dólares destinada a la construcción de una planta fotovoltaica que generará 24 megavatios y que se conectará a la subestación de rebaje de 132 kV y 33 kV que abastece parte de la Región. “Es una planta de energía solar que va a generar 24 megas y va a inyectar sobre esa línea, o sea que seríamos beneficiados”, explicó.

Büechele sostuvo que el emprendimiento traerá beneficios para Brandsen y las localidades cercanas, especialmente en los períodos de mayor demanda eléctrica, aunque aclaró que la energía solar por sí sola no puede reemplazar a las centrales termoeléctricas. “La potencia que entregan las energías solares no se considera potencia firme, ya que no está garantizada para hacer un emprendimiento industrial en base a lo que generen las plantas solares”, indicó.

En ese sentido, señaló que la generación solar permite aliviar la carga del sistema en determinadas circunstancias, pero necesita complementarse con otros sistemas de respaldo. “Para suplantar las termoeléctricas necesitás un servicio de energía firme que garantice durante las 24 horas del día la energía. Cuando el sol no está, esa potencia tiene que ser respaldada por baterías o por otro sistema”, afirmó.

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ENERGÍA LIMPIA Y MENOR IMPACTO AMBIENTAL

El titular de la Cooperativa destacó las ventajas ambientales de este tipo de emprendimientos, remarcando que, una vez realizada la inversión inicial, el mantenimiento es mínimo y el impacto sobre el entorno es prácticamente nulo. “Es una energía que no deja huellas de carbono, que es totalmente limpia y que no genera impacto en el ambiente. No hay ruido, no hay gases, no hay líquidos, por lo cual es inocua para la flora y la fauna de la zona”, expresó.

De acuerdo con los informes del proyecto, el parque contará con 44.550 módulos fotovoltaicos distribuidos en un predio de 55 hectáreas, generando más de 55.000 megavatios hora al año y evitando la emisión de miles de toneladas de gases de efecto invernadero.

Büechele reveló además que la Cooperativa de Electrificación Rural también avanza en un emprendimiento propio de generación renovable. “Estamos instalando un parque solar de 1,4 megavatios entre Roca I y Roca II, que también va a colaborar con la parte diurna de la cooperativa”, comentó.

Asimismo, adelantó que el objetivo es incorporar sistemas de almacenamiento con baterías para mejorar la continuidad del servicio. “Una vez que terminemos la planta de Haras Cumeneyen, vamos a instalar baterías en nuestros parques solares para ampliar la continuidad de suministro de energías verdes”, explicó.

UNA MATRIZ ENERGÉTICA DIVERSIFICADA

El entrevistado insistió en que el futuro energético del país debe construirse sobre una matriz diversificada, donde las energías renovables convivan con otras formas de generación. “No es que somos solares o somos termoeléctricos. Debemos tener una matriz energética amplia. En el momento en que no tengamos energía solar, tenemos que suplirla con alguna forma confiable de generación”, señaló.

Por último, consideró que la iniciativa de Aluar representa una oportunidad positiva para la Región. “Esto es positivo para la zona. Cada electrón que se inyecta acá, con la falta que hace, va a venir bien. Tenemos que seguir trabajando para encontrar un equilibrio entre la generación renovable y las otras formas de energía para que el sistema siga funcionando”, concluyó.

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