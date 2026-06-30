El concejal de la UCR cuestionó la falta de respuestas del Ejecutivo sobre la crisis de la planta depuradora, reclamó definiciones sobre el proyecto anunciado por el ministro Katopodis y también se refirió a la iniciativa para crear una cava municipal.

La problemática de la planta depuradora es el tema central de la agenda política local y el concejal de la Unión Cívica Radical, Juan Cruz Salgueiro, se sumó al debate con fuertes críticas al gobierno municipal, al que acusó de no presentar propuestas concretas para resolver una situación que afecta diariamente a cientos de vecinos.

En diálogo con Grassi.com (Estación Radio), el edil aseguró que el tema “ha tomado estado mediático” porque se trata de una problemática que impacta directamente en la calidad de vida de los habitantes de distintos barrios de la Ciudad. “Yo también soy vecino del entorno de la planta, vivo en el Bajo Belgrano, así que lo sufro todos los días. Acá afuera es insoportable el olor que tienen los vecinos”, afirmó.

En ese sentido, consideró que la situación requiere un abordaje serio y cuestionó algunas respuestas brindadas desde el oficialismo. “No puede ser una respuesta como la que dio el presidente del Concejo Deliberante de que hay que echarle ‘Lysoform’, porque es una falta de respeto total a todos los vecinos que tienen que convivir con eso todos los días”, sostuvo.

“LA DISCUSIÓN NO PUEDE SER QUIÉN HIZO MÁS”

Consultado sobre las responsabilidades de las distintas gestiones en el deterioro del sistema cloacal, Salgueiro admitió que la discusión no puede centrarse en determinar quién hizo más o menos por la planta. “En algún punto coincido. No podemos seguir en el debate político de quién hizo más, quién hizo menos o quién no hizo nada. El tema requiere un tratamiento distinto”, expresó.

Sin embargo, defendió lo realizado durante la administración anterior y remarcó que, al menos, se buscó garantizar el funcionamiento cotidiano de la planta. “El trabajo que se hizo en los ocho años fue garantizar el funcionamiento diario. Había un director de la planta que podía dar una descripción técnica de los problemas y de las posibles soluciones a futuro”, indicó.

En contraposición, cuestionó la actual gestión al señalar que hoy no existe un referente claro que explique el estado de situación. “Con tanto funcionario que tiene el Gobierno, no hay uno que esté a cargo exclusivamente de eso, como lo teníamos nosotros”, afirmó.

“LA PLANTA QUEDÓ CHICA; HAY QUE HACERLA EN OTRO LUGAR O AMPLIARLA”

Respecto del proyecto de una nueva planta depuradora, cuya realización fue confirmada semanas atrás por el ministro de Infraestructura bonaerense, Katopodis, el concejal radical aseguró que la oposición está dispuesta a acompañar cualquier iniciativa seria. “Nosotros entraríamos en el acompañamiento de una propuesta para generar una nueva planta o readecuar la que tenemos”, manifestó.

No obstante, consideró que el oficialismo no ha explicitado cuáles son las gestiones concretas que pretende impulsar y recordó lo ocurrido en la última sesión del Concejo Deliberante. “Quedaron expuestos de que realmente la resolución era un amague de decir ‘vamos a hacer algo’, pero en realidad no había nada concreto para acompañar”, cuestionó.

Además, diferenció dos aspectos de la problemática: por un lado, la necesidad de garantizar el funcionamiento diario y eliminar los olores que padecen los vecinos;“y otra es la proyección a futuro de que la planta quedó chica y hay que hacerla en otro lugar o ampliarla”, explicó.

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“NOSOTROS NO ESTAMOS EN CONTRA DE UNA CANTERA”

Durante la entrevista, Salgueiro también se refirió al proyecto enviado por el Ejecutivo para la creación de una cava municipal, iniciativa que comenzará a ser analizada en comisión.

El concejal sostuvo que la UCR no tiene una oposición ideológica a la existencia de una cantera municipal, aunque consideró imprescindible debatir cuestiones centrales como el lugar donde funcionaría y quiénes estarán a cargo de su administración. “Nosotros no estamos en contra. Hay que ponerse a charlar sobre qué lugar de Brandsen se va a destinar a ese tipo de explotación y qué actividad se le va a dar”, señaló.

Asimismo, remarcó que las ordenanzas pueden modificarse si las necesidades de la comunidad así lo requieren. “Las sociedades son dinámicas. Si dar respuestas implica modificar una ordenanza y existe consenso, no vamos a tener ningún problema, siempre en un marco de transparencia y honestidad”, aseguró.

Por último, al ser consultado sobre la posibilidad de que la explotación se desarrolle en la zona de Malvinas, sostuvo que antes deben resolverse otras cuestiones pendientes vinculadas al desarrollo urbanístico del sector. “Es mucho más serio y hace muchísimos años que tiene cosas sin resolver. Primero hay que cumplir con lo que demanda la Provincia y después se podrá discutir si la extracción de tierra puede realizarse en ese lugar”, concluyó.

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