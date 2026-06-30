Vecinos advierten sobre el peligro que representan las quemas a cielo abierto en la zona de Oliden y el mal estado de la calzada. Exigen una intervención inmediata de las autoridades.

Vecinos de la zona de la Ruta Provincial 36 hicieron público un reclamo por las condiciones de inseguridad vial que se registran cada invierno en el tramo que atraviesa las localidades de Lisandro Olmos, Poblet, Oliden y Correas. A través de un comunicado, advirtieron que las quemas a cielo abierto que se realizan en la zona hortícola para proteger los cultivos de las heladas generan densas columnas de humo que invaden la calzada y reducen la visibilidad a pocos metros.

Según manifestaron a InfoBrandsen, la situación se vuelve aún más peligrosa debido al estado de abandono que presenta la Ruta 36. Denunciaron que en extensos sectores la traza carece de demarcación horizontal, el mantenimiento es escaso y la señalización resulta insuficiente, lo que dificulta la circulación cuando el humo cubre la carpeta asfáltica.

“Esta situación no es nueva. Año tras año se repite y pone en peligro a miles de conductores, motociclistas, ciclistas, transportistas y vecinos”, expresaron. Y aclararon que el reclamo no apunta contra la actividad productiva de la Región, sino a la necesidad de implementar controles y medidas que permitan proteger los cultivos sin comprometer la seguridad de quienes transitan por la ruta.

La Ruta Provincial 36 es una vía estratégica para la región y es utilizada diariamente por miles de personas provenientes de Magdalena, Bartolomé Bavio, Verónica, Pipinas, Correas, Oliden, Lisandro Olmos y La Plata, entre otras localidades. Por ella circulan trabajadores, estudiantes, familias, transportistas y servicios de emergencia.

Ante este escenario, los usuarios solicitaron a las autoridades provinciales una intervención urgente que contemple el control y la regulación de las quemas a cielo abierto en las zonas linderas a la ruta, además de la reparación y demarcación de la calzada y el refuerzo de la señalización vial.

Asimismo, pidieron la colaboración para visibilizar la problemática y evitar que continúen produciéndose siniestros. “No queremos que la próxima noticia sea otro accidente que pudo haberse evitado”, concluye el comunicado difundido por los vecinos y usuarios de la Ruta 36.

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