Miguel De la Torre se despidió de la YPF tras casi 45 años de servicio

Miguel de la Torre cerró este lunes una etapa que marcó gran parte de su vida. Después de casi 45 años como playero de la estación de servicio YPF de Brandsen, llegó el momento de la jubilación y de decir adiós a un lugar que, como él mismo define, fue su «segunda casa».

Para muchos vecinos, cargar combustible en la YPF fue durante décadas sinónimo de encontrarse con Miguel. Siempre con una sonrisa, dispuesto a conversar unos minutos y brindar una atención que trascendía lo laboral, se convirtió en una de esas personas que forman parte de la identidad cotidiana de Brandsen.

En diálogo con Nicolás Bresky reconoció que el último día estuvo cargado de emociones.

«Son muchas sensaciones juntas. Mucha tristeza, pero también mucha alegría. Me estoy retirando después de tantos años y esta fue prácticamente mi segunda casa. Entré cuando tenía 20 años.»

Durante la jornada fueron decenas los clientes, amigos y vecinos que se acercaron especialmente para saludarlo. Muchos recordaron anécdotas compartidas durante estas más de cuatro décadas de trabajo.

«Hoy hubo mucha gente que vino a saludarme y me hacía acordar historias que ya ni recordaba. Son muchísimas las anécdotas que quedaron en todos estos años», contó emocionado.

Miguel explicó que, si bien la jubilación era un momento esperado, la llegada del día lo sorprendió.«Después de la pandemia empecé a mirar más de cerca el retiro. Los últimos dos o tres años se pasaron volando»,detalló.

A lo largo de su carrera destacó que siempre intentó desempeñar su trabajo con responsabilidad y respeto por cada cliente:«Siempre traté de atender lo mejor posible, que el cliente se fuera satisfecho. Nunca tuve prácticamente ni un sí ni un no con nadie. Siempre con una sonrisa y con alegría. Es lo que me enseñaron y es la forma en que terminé mi carrera».

También tuvo palabras de agradecimiento para la empresa y para todos los compañeros y responsables que pasaron por la estación de servicio durante estos años:«Siempre me trataron bien. Tuve muy buena relación con todos los gerentes y con mis compañeros. Me llevo lo mejor de este lugar».

Ahora, tiempo para disfrutar

Con la etapa laboral concluida, Miguel ya piensa en nuevos proyectos, esta vez junto a su esposa y su familia:«Vamos a hacer algunos viajes con la patrona, que los tenemos pendientes. Este trabajo es muy esclavo: sábados, domingos, feriados… Ahora vamos a viajar hasta donde nos alcance y también voy a disfrutar de mis nietas.»

Antes de despedirse, dejó un mensaje para quienes lo acompañaron durante tantos años: «Hay que ser perseverantes y tratar de vivir de la mejor manera. Este trabajo me enseñó muchísimo y me permitió conocer toda clase de gente. Me voy muy contento y muy feliz».

Con casi 45 años de servicio, Miguel de la Torre baja la manguera por última vez, pero deja un legado que va mucho más allá del combustible: el de la atención cordial, el compromiso diario y el afecto ganado entre generaciones de vecinos de Brandsen.

¡Feliz jubilación, Miguel!

Mirá el video de la entrevista completa

▶️ VIDEO ENTREVISTA Miguel De la Torre se despidió de la YPF tras casi 45 años de servicio Compartimos la entrevista completa realizada por InfoBrandsen, en la que Miguel recuerda sus más de cuatro décadas de trabajo, las emociones del último día y los proyectos que comienzan con esta nueva etapa de su vida. 💙 Una charla cargada de recuerdos, agradecimiento y emociones junto a uno de los trabajadores más queridos y reconocidos de Brandsen, quien dedicó casi 45 años de su vida a atender a generaciones de vecinos desde la estación de servicio YPF.

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