Bienestar, rehabilitación y calidad de vida para tu mejor compañero
En Brandsen y la región, cada vez más familias y propietarios de animales buscan tratamientos que ayuden a mejorar la movilidad, aliviar dolores y acompañar procesos de recuperación de manera profesional y personalizada.
En ese camino trabaja Carla De Nicola, veterinaria especializada en fisioterapia y ozonoterapia, brindando atención tanto para pequeños animales como para equinos, con tratamientos orientados al bienestar, la rehabilitación y la mejora de la calidad de vida.
Con un enfoque cercano, empático y adaptado a cada caso, acompaña a cada paciente en distintas etapas de recuperación, rehabilitación y mantenimiento físico.
Fisioterapia y ozonoterapia para pequeños animales
Los tratamientos para perros y mascotas están orientados a mejorar la movilidad, aliviar dolores y acompañar recuperaciones postquirúrgicas o patologías crónicas.
¿En qué puede ayudar?
✔ Recuperación de lesiones y cirugías
✔ Manejo del dolor agudo y crónico
✔ Mejora de movilidad, fuerza y coordinación
✔ Rehabilitación neurológica y geriátrica
✔ Ozonoterapia con acción antiinflamatoria, analgésica y regenerativa
El objetivo es lograr que cada mascota pueda recuperar bienestar y calidad de vida mediante terapias adaptadas a sus necesidades.
Tratamientos y rehabilitación para equinos
También brinda tratamientos orientados a caballos deportivos, de trabajo y recreativos, apuntando a mejorar el rendimiento físico y acelerar procesos de recuperación.
Beneficios principales
✔ Acelera la recuperación de lesiones
✔ Favorece la cicatrización de heridas
✔ Reduce dolor e inflamación
✔ Mejora circulación y oxigenación
✔ Incrementa el rendimiento deportivo
✔ Facilita recuperaciones postquirúrgicas
✔ Fortalece músculos, tendones y ligamentos
La combinación de fisioterapia y ozonoterapia permite trabajar tanto sobre lesiones como sobre el mantenimiento físico integral del animal.
