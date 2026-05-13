Bienestar, rehabilitación y calidad de vida para tu mejor compañero

En Brandsen y la región, cada vez más familias y propietarios de animales buscan tratamientos que ayuden a mejorar la movilidad, aliviar dolores y acompañar procesos de recuperación de manera profesional y personalizada.

En ese camino trabaja Carla De Nicola, veterinaria especializada en fisioterapia y ozonoterapia, brindando atención tanto para pequeños animales como para equinos, con tratamientos orientados al bienestar, la rehabilitación y la mejora de la calidad de vida.

Con un enfoque cercano, empático y adaptado a cada caso, acompaña a cada paciente en distintas etapas de recuperación, rehabilitación y mantenimiento físico.

Fisioterapia y ozonoterapia para pequeños animales

Los tratamientos para perros y mascotas están orientados a mejorar la movilidad, aliviar dolores y acompañar recuperaciones postquirúrgicas o patologías crónicas.

¿En qué puede ayudar?

✔ Recuperación de lesiones y cirugías
✔ Manejo del dolor agudo y crónico
✔ Mejora de movilidad, fuerza y coordinación
✔ Rehabilitación neurológica y geriátrica
✔ Ozonoterapia con acción antiinflamatoria, analgésica y regenerativa

El objetivo es lograr que cada mascota pueda recuperar bienestar y calidad de vida mediante terapias adaptadas a sus necesidades.

Tratamientos y rehabilitación para equinos

También brinda tratamientos orientados a caballos deportivos, de trabajo y recreativos, apuntando a mejorar el rendimiento físico y acelerar procesos de recuperación.

Beneficios principales

✔ Acelera la recuperación de lesiones
✔ Favorece la cicatrización de heridas
✔ Reduce dolor e inflamación
✔ Mejora circulación y oxigenación
✔ Incrementa el rendimiento deportivo
✔ Facilita recuperaciones postquirúrgicas
✔ Fortalece músculos, tendones y ligamentos

La combinación de fisioterapia y ozonoterapia permite trabajar tanto sobre lesiones como sobre el mantenimiento físico integral del animal.

🐾 Carla De Nicola

Fisioterapia y Ozonoterapia Veterinaria

Atención profesional para pequeños animales y equinos, orientada a la rehabilitación, recuperación física, alivio del dolor y mejora de la calidad de vida.

📞 Contacto

WhatsApp: 11 4094-9414

Instagram: @carladenicolaveterinaria

📍 Brandsen y alrededores

