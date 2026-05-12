El docente y aficionado a la astronomía disertará el próximo viernes en el Museo sobre astronomía para todo el público y buscando acercar conocimientos a los vecinos de una manera simple y accesible.

El próximo viernes 15, desde las 18.30, el Museo y Archivo Histórico será escenario de una charla abierta sobre astronomía a cargo del docente Juan Gerónimo Lojoya, quien invita a los vecinos a descubrir “los secretos del universo” a través de una propuesta pensada para despertar la curiosidad y recuperar el hábito de mirar el cielo.

En diálogo con Grassi.com (Estación Radio), Lojoya explicó que el objetivo principal de la actividad es “acercar la astronomía a la gente de Brandsen de una manera clara y posible”, derribando la idea de que se trata de una disciplina reservada únicamente para especialistas o grandes observatorios. “El cielo está ahí sobre todos nosotros todas las noches; lo que cambia es aprender a mirarlo”, expresó.

Durante la charla, el docente abordará distintos aspectos vinculados a la observación astronómica: desde los objetos visibles en el cielo local hasta el funcionamiento de los telescopios, la influencia de la atmósfera y las distintas ramas de la astronomía aficionada.

“Quiero que la gente pueda empezar a mirar el cielo con otra atención. No solamente ver estrellas, sino reconocer que el cielo cambia según las estaciones, que hay objetos que aparecen en determinadas épocas y otros no, que la Luna nunca se ve igual y que existen nebulosas, cúmulos y estrellas dobles que también pueden observarse desde Brandsen”, señaló.

Lojoya destacó además las condiciones relativamente favorables que ofrece la Región para la observación astronómica. “No tenemos el cielo perfecto de montaña o de campo profundo, pero tenemos un cielo que permite hacer muchas cosas si uno sabe cuándo mirar y con qué instrumento”, explicó.

“NO VOY A DAR UN CLASE MAGISTRAL; VAMOS A CHARLAR”

Uno de los temas centrales de la exposición será el uso de telescopios y binoculares, una consulta frecuente entre quienes desean iniciarse en la actividad. “Muchas veces la gente me pregunta qué telescopio comprar. Voy a explicar que un telescopio no se define solamente por los aumentos. Importan la abertura, el diseño óptico, la estabilidad de la montura y el uso que uno le quiere dar”, comentó.

Y agregó: “La intención es que quien recién empieza no compre con ansiedad o guiado por la publicidad, sino entendiendo primero qué quiere observar”.

La charla también tendrá un costado más reflexivo y humano. Para Lojoya, la astronomía no se limita a los datos científicos, sino que despierta preguntas profundas sobre el universo y nuestra propia existencia. “Uno pone el ojo en el ocular y está recibiendo la luz de un objeto real. La luz de algunas estrellas salió de ahí hace cientos o miles de años. Cuando uno entiende eso, mirar el cielo deja de ser una cosa decorativa”, afirmó.

En ese sentido, explicó que la observación astronómica puede convertirse en una experiencia transformadora: “Empiezan a surgir preguntas: qué estoy mirando, a qué distancia está, qué edad tiene, cómo se formó. Ahí se abre un mundo”.

La propuesta está dirigida a todo público y no requiere conocimientos previos ni instrumentos. “No hace falta tener telescopio ni saber de astronomía. No voy a dar una clase magistral; vamos a charlar. La idea es abrir puertas”, sostuvo.

Además, remarcó que la astronomía aficionada también permite realizar aportes concretos a la ciencia: “Desde el patio de tu casa, incluso a ojo desnudo, uno puede medir el brillo de estrellas variables, publicar datos y colaborar con científicos. No todo es ocio; también se puede aportar conocimiento”.

Finalmente, Lojoya invitó a los vecinos a acercarse al encuentro del viernes y recuperar la capacidad de asombro frente al universo. “A veces vivimos mirando pantallas, noticias y problemas cotidianos y nos olvidamos que ahí arriba hay un universo entero. No hace falta viajar miles de kilómetros para desconectarse. También lo podemos hacer acá, desde una vereda o un patio, simplemente mirando el cielo”, concluyó.

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📅 Viernes 15/05

🕕 18:30 hs

📍 Museo y Archivo Histórico – Mitre 146

📞 Informes: 2223 461785

¡Actividad abierta a toda la comunidad! 🌠

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