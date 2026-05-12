El exdirector de Desagües Cloacales y Pluviales repasó las tareas que se realizaron durante la gestión de Daniel Cappelletti y se refirió al proyecto para construir una nueva planta.

El exdirector de Desagües Cloacales y Pluviales del Municipio, Esteban Alcuaz, brindó una charla en Grassi.com (Estación Radio) y habló sobre las soluciones que considera necesarias para evitar un agravamiento del problema en la Planta Depuradora. Y sostuvo que el sistema requiere mantenimiento permanente, reparaciones constantes y una fuerte inversión para evitar un mayor deterioro de la red cloacal.

Al comenzar la charla, Alcuaz aclaró que hace más de dos años y medio que no forma parte de la estructura municipal y que desconoce el estado puntual actual de la planta. Sin embargo, explicó en detalle cómo funcionaba el sistema y cuáles eran las principales dificultades técnicas. “La planta depuradora es una instalación industrial compleja”, señaló, antes de reconstruir parte de la historia reciente del predio.

Según relató, cuando asumió la gestión encabezada por Carlos “Cacho” García, la planta se encontraba fuera de funcionamiento, aunque todavía era recuperable debido a que las instalaciones no presentaban el nivel de deterioro que se vería años más tarde. “Cuando asumió Cacho García, la planta depuradora no estaba funcionando, pero tampoco era tan antigua. Se pudieron reparar los sistemas electromecánicos y se gestionó la instalación de la fuerza motriz para que funcione”, explicó.

Alcuaz recordó que durante aquellos años se realizaron múltiples reparaciones sobre equipos fundamentales para el tratamiento de líquidos cloacales. Entre ellos mencionó bombas, barredores de superficie, rotores y distintos mecanismos electromecánicos indispensables para el funcionamiento integral de la planta. “Empresas locales se encargaron de la reparación de varios sistemas. Se logró hacer un tratamiento muy bueno realmente en esos años”, sostuvo.

“CUANDO ABANDONÁS UNA PLANTA ASÍ, TODO SE ECHA A PERDER”

El exfuncionario explicó luego que el panorama que encontró al incorporarse nuevamente al área, durante la gestión de Daniel Cappelletti, era completamente diferente. “Cuando asume Daniel, la planta estaba en estado de abandono”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que una instalación de estas características requiere funcionamiento y mantenimiento constantes, ya que los propios líquidos cloacales generan un ambiente altamente corrosivo. “El peligro de esto es que cuando vos abandonás una instalación de esas características, se echa todo a perder porque los líquidos que ahí están depositados y que siguen circulando son altamente corrosivos”, explicó.

Alcuaz indicó que, al evaluar el estado general de la planta, advirtió que era imposible recuperar el funcionamiento total debido a los costos que implicaba reacondicionar todos los sistemas dañados. “Le dije a Cappelletti que la planta estaba fuera de servicio y que lo que podíamos hacer era reparar determinados sistemas para que funcione de manera mediocre, porque recuperar todo implicaba un costo escandaloso”, relató.

A partir de allí comenzaron trabajos parciales destinados a sostener el funcionamiento básico del sistema. Según detalló, se repararon bombas, se incorporaron nuevos equipos y se recuperaron aireadores fundamentales para el proceso biológico de tratamiento. “Recuperamos bombas, agregamos alguna bomba más, recuperamos los aireadores y regeneramos la colonia de bacterias”, explicó.

CÓMO FUNCIONA EL TRATAMIENTO CLOACAL

Durante la entrevista, Alcuaz brindó precisiones técnicas sobre el funcionamiento de la planta depuradora y el rol central que cumplen las bacterias en el proceso. “El tratamiento de los líquidos cloacales es básicamente bacteriológico”, señaló.

Explicó que las bacterias necesitan oxígeno permanente para mantenerse activas y degradar la materia orgánica presente en los líquidos. “Con los aireadores y las bombas pudimos mantener viva la colonia de bacterias y tratar de sacar la mayor cantidad posible de sólidos”, indicó.

Además, detalló que el sistema incluía una etapa final de cloración para eliminar patógenos antes de la descarga final. “Con una cloración final, que mata los patógenos que quedan dando vueltas, llegás a un resultado mediocre”, sostuvo.

Consultado sobre qué significa concretamente un “tratamiento mediocre”, Alcuaz explicó que los análisis realizados periódicamente por la Autoridad del Agua mostraban parámetros excedidos. “Cuando hacés un análisis te das cuenta de que hay parámetros que están excedidos. Eso significa que queda materia orgánica dando vueltas que no se pudo convertir”, afirmó.

No obstante, aseguró que la descarga final presentaba cierto nivel de clarificación. “La salida final nos daba un líquido bastante clarificado, aunque con exceso en algunos parámetros físico-químicos”, detalló.

“LOS AIREADORES DEBEN FUNCIONAR LAS 24 HORAS”

Alcuaz también advirtió que uno de los puntos más sensibles del sistema es el funcionamiento continuo de los aireadores. “Los aireadores deben funcionar las 24 horas. No paran”, remarcó.

Según explicó, si el sistema de aireación se detiene, las bacterias comienzan a morir rápidamente y el tratamiento se pierde. “Si vos parás la aireación, a las 24 horas las bacterias se mueren”, afirmó.

Por eso insistió en la necesidad de realizar mantenimiento preventivo constante sobre esos equipos. “Hay que hacer mantenimiento permanente: cambiar aceite, correas, revisar rulemanes y rodamientos. Eso tiene que funcionar sí o sí”, indicó.

En otro tramo de la entrevista también destacó el trabajo realizado en su momento junto a la empresa IMEC y el operario Pablo Mogiliani para recuperar aireadores que estaban prácticamente desmantelados. “Había uno que estaba totalmente vacío. Estaban desguazados, sin motores y sin funcionar”, recordó.

Aun así, consideró que desde el punto de vista técnico siempre existen posibilidades de reparación. “Todo se puede reparar. Si no encontrás un repuesto, lo podés fabricar”, aseguró.

EL PROYECTO PARA UNA NUEVA PLANTA DEPURADORA

Uno de los aspectos centrales de la entrevista estuvo vinculado al proyecto de construcción de una nueva planta depuradora, elaborado durante la gestión de Cappelletti.

Alcuaz confirmó que el proyecto técnico quedó concluido y aprobado antes del cambio de gobierno. “El proyecto contemplaba la construcción de una nueva planta depuradora emplazada en otro sitio”, explicó.

El exdirector sostuvo que la planta actual ya no resulta viable por dos razones principales: su capacidad insuficiente y el crecimiento urbano alrededor del predio. “Esa planta fue diseñada para 11 mil habitantes y hoy tenés muchísimos más usuarios servidos”, señaló.

A eso sumó el problema de la ubicación. “Hace 40 años estaba en el medio del campo. Hoy quedó rodeada por una zona de población densa y genera molestias e inconvenientes”, afirmó.

Según explicó, durante el desarrollo del proyecto se analizaron tres posibles sitios de emplazamiento para la nueva planta. Uno de ellos se encontraba cerca del predio actual, aunque más próximo al río; otro detrás del Parque Industrial; y un tercero en cercanías de la planta de reciclado.

También respondió a las recientes declaraciones oficiales que señalaron que no existían proyectos elaborados. “Ese proyecto estaba listo para buscar financiamiento y la gente del gobierno lo debe tener porque yo se lo entregué antes de retirarme”, aseguró.

No obstante, aclaró que más allá del proyecto puntual, lo importante es avanzar en una solución integral. “No importa si usan otro modelo u otra tecnología. Lo que se necesita es una nueva planta depuradora en otro sitio”, sostuvo.

EL DETERIORO DE LA RED CLOACAL

Finalmente, Alcuaz hizo hincapié en el estado de la red cloacal histórica de Brandsen, a la que consideró otro de los grandes problemas estructurales. “Aproximadamente debe haber unas 500 cuadras de red cloacal en Brandsen”, explicó.

Según detalló, una gran parte corresponde a antiguas cañerías de cemento que ya presentan desgaste severo. “Esos caños se van desgranando, se van desmoronando”, afirmó.

El exfuncionario sostuvo que esas roturas generan obstrucciones y colapsos que afectan directamente el funcionamiento general del sistema.“La red está diseñada para funcionar sola por gravedad, pero cuando hay un derrumbe o una obstrucción, los líquidos no circulan”, explicó.

Por ese motivo consideró indispensable avanzar en el recambio progresivo de las cañerías más antiguas. “Hay que levantar esa red y reemplazarla por caños plásticos. Son obras costosas, enterradas, que no lucen, pero la gente las sufre cuando no funcionan”, expresó.

Por último, resumió cuáles deberían ser las prioridades inmediatas para evitar un mayor deterioro del sistema cloacal local. “Mientras tanto, lo que hay que hacer es bombeo y limpieza. No hay otra”, concluyó.

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