El bienestar empieza por los detalles… y tus pies no son la excepción.

Areté Salud y Estética ofrece un servicio de pedicuría profesional pensado para cuidar, mejorar y mantener la salud de tus pies con un enfoque estético y personalizado.

Un espacio cálido, con atención dedicada y turnos programados para que te tomes ese momento que tanto necesitás.

Areté Salud y Estética Pedicuría profesional en Brandsen · Atención personalizada y con turno previo 📍 Dirección:

Ferrari 124 – Galería Venus, Local 14

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