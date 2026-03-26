El bienestar empieza por los detalles… y tus pies no son la excepción.
Areté Salud y Estética ofrece un servicio de pedicuría profesional pensado para cuidar, mejorar y mantener la salud de tus pies con un enfoque estético y personalizado.
Un espacio cálido, con atención dedicada y turnos programados para que te tomes ese momento que tanto necesitás.
Areté Salud y Estética
Pedicuría profesional en Brandsen · Atención personalizada y con turno previo
📍 Dirección:
Ferrari 124 – Galería Venus, Local 14
Coronel Brandsen
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