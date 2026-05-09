Leandro, vecino del barrio Teniente Origone, se comunicó con InfoBrandsen a través de nuestro WhatsApp 2223.508499 para compartir una carta en la que expresa distintos reclamos vinculados a infraestructura, seguridad vial y servicios básicos en la zona.



Desde este espacio compartimos el texto enviado por el lector, con el objetivo de dar visibilidad a las distintas problemáticas y opiniones de la comunidad.

«Me dirijo a ustedes con el fin de visibilizar la situación de abandono que padecemos los vecinos del barrio Teniente Origone. Por nuestra ubicación geográfica, lindante con Domselaar, parece existir una confusión administrativa o una falta de voluntad política: muchos en Brandsen desconocen que pertenecemos a este partido y, en los hechos, somos tratados como ciudadanos de segunda.



La desigualdad es evidente al transitar la ruta. Mientras que desde el puesto policial hacia San Vicente se han construido dársenas de asfalto para los colectivos, en nuestro barrio las paradas son de barro y pozos profundos. Esta falta de infraestructura no es solo una cuestión de comodidad; es un peligro vial inminente. En horarios escolares, el flujo de vehículos y niños cruzando la ruta es constante. Ante la inexistencia de un lugar seguro para detenerse, el colectivo termina parando sobre la calzada, obligando al resto de los conductores a realizar maniobras bruscas.



Los días de lluvia, los vecinos debemos esperar el transporte público en el barro porque, aparentemente, construir un pequeño rectángulo de material resulta un costo inalcanzable para el municipio.



A esto se suma un basural detrás de las vías que no deja de crecer, mientras que el mantenimiento de las luminarias y el arreglo de las calles recaen, casi exclusivamente, en el esfuerzo y bolsillo de los propios vecinos.



Le pedimos a las autoridades de Brandsen que miren hacia sus fronteras. Existimos y exigimos la seguridad y los servicios básicos que cualquier habitante del centro del partido daría por sentados. No pedimos privilegios, solo dejar de ser el “patio trasero” olvidado«.

📣 INFOBRANDSEN – CARTAS DE LECTORES Tu voz también puede ser noticia Abrimos este espacio para que vecinos de Brandsen y la región puedan compartir reclamos, reflexiones, historias o situaciones que consideren importantes para la comunidad. Si querés enviarnos una carta de lectores, un mensaje, fotos o videos sobre una problemática de tu barrio, una opinión o una experiencia personal, podés comunicarte directamente con nosotros. CONTACTO DIRECTO 📲 2223 508499 Enviar mensaje por WhatsApp 📍 Portal InfoBrandsen – Primer portal de noticias de la ciudad de Brandsen · Online desde 2008.

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