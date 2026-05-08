¡Atención usuarios! Los colectivos cambiaron su ruta en Domselaar hacia Brandsen

Por arreglos en la zona de la estación, los servicios de las líneas 51 y 388 desvían por calle Mitre.

Desde esta semana, el transporte público en Domselaar presenta cambios importantes. Las obras en la calle Teniente Origone obligaron a trazar un nuevo recorrido provisorio para garantizar la llegada de los vecinos a la estación de tren.

Al ingresar desde la Ruta 210 por San Martín, los colectivos ahora desvían en la calle Mitre. Desde allí, avanzan hasta 9 de Julio para cumplir la parada de la estación.

Al salir, siguen por Mitre hasta la calle Peralta, la cual utilizan para retomar su ruta habitual por la 210 hacia Brandsen. Hacia Alejandro Korn, el recorrido no sufre alteraciones.

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