EDAM TRAVEL – AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO

Fundada en 2019, Edam Travel se consolidó rápidamente como una referencia en turismo y hospitalidad en la región. Con casa central en Brandsen y una oficina en La Plata, la agencia ofrece atención personalizada tanto presencial como online, llegando a pasajeros de todo el país.

Su equipo de profesionales, con amplia experiencia en el sector, se capacita de manera constante para acercar las mejores opciones y novedades del mercado. La habilitación oficial de la Secretaría de Turismo (Legajo N° 17.649) y la adhesión al GRUPO GEA respaldan la seriedad de su propuesta, que incluye tarifas y servicios exclusivos.

Además de viajes individuales, Edam Travel organiza salidas grupales que combinan aventura, confort y elegancia, siempre bajo la premisa de brindar seguridad y confianza. “Cada viaje es un proyecto único que cuidamos con dedicación, porque sabemos que detrás de cada destino hay sueños que merecen ser protegidos”, destacan desde la agencia.

Con compromiso, cercanía y profesionalismo, Edam Travel invita a descubrir el mundo con la tranquilidad de estar en buenas manos.

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