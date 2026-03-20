Una empresa de Ranchos se encuentra en la búsqueda de chofer profesional con experiencia para realizar viajes diarios a Capital Federal, Gran Buenos Aires e interior del país, transportando carga alimenticia y cereal.
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Empresa de Ranchos
Chofer para chasis con acoplado
Nos encontramos en la búsqueda de un chofer con experiencia comprobable para el manejo de chasis con acoplado.
✔ Experiencia en conducción de chasis con acoplado
El taller que sería el 14 de marzo se reprogramó para el sábado 28 de marzo de 14:00 a 17:00 y el instructor será...
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