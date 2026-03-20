Una empresa de Ranchos se encuentra en la búsqueda de chofer profesional con experiencia para realizar viajes diarios a Capital Federal, Gran Buenos Aires e interior del país, transportando carga alimenticia y cereal.

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Empresa de Ranchos

Chofer para chasis con acoplado

Nos encontramos en la búsqueda de un chofer con experiencia comprobable para el manejo de chasis con acoplado.

  • ✔ Experiencia en conducción de chasis con acoplado
  • ✔ Registros habilitantes vigentes
  • ✔ Disponibilidad para viajes diarios

Tipo de viajes:

  • Capital Federal
  • Gran Buenos Aires
  • Interior del país

Transporte de carga alimenticia y cereal.

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