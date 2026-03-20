Una empresa de Ranchos se encuentra en la búsqueda de chofer profesional con experiencia para realizar viajes diarios a Capital Federal, Gran Buenos Aires e interior del país, transportando carga alimenticia y cereal.



🚛 BÚSQUEDA LABORAL Empresa de Ranchos Chofer para chasis con acoplado Nos encontramos en la búsqueda de un chofer con experiencia comprobable para el manejo de chasis con acoplado. ✔ Experiencia en conducción de chasis con acoplado

✔ Registros habilitantes vigentes

✔ Disponibilidad para viajes diarios Tipo de viajes: Capital Federal

Gran Buenos Aires

Interior del país Transporte de carga alimenticia y cereal. 📩 Enviar CV actualizado con referencias 📱 Enviar CV por WhatsApp 📞 11-3815-6043

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