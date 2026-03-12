¿Antojo de algo rico? 🍕 Nosotros nos encargamos 😉

Con más de 130 sucursales en Argentina, la cadena Central de Pizzas & Empanadas continúa expandiendo su propuesta gastronómica con una amplia variedad de productos pensados para todos los gustos.

En Brandsen, el local ubicado en Ruta 215 y la esquina de Ituzaingó y Larrea se convirtió en un punto de encuentro para quienes buscan ricas opciones rápidas con gran variedad de sabores.

📍 Ruta 215 e/ Larrea e Ituzaingó

📱 2223 54-9522

VARIEDADES

Las pizzas, disponibles en distintos tamaños y con combinaciones clásicas y especiales. Entre las más elegidas se destacan la tradicional muzarella, la napolitana, la calabresa, la cuatro quesos, la capresse y la rúcula con jamón crudo tampoco faltan, la fugazzeta rellena y las versiones con jamón o tomate También hay propuestas más originales como la mexicana, o la de panceta y cheddar.

En el caso de las empanadas, la propuesta mantiene la misma diversidad. Las variedades clásicas incluyen carne cortada a cuchillo, pollo, jamón y queso, roquefort con jamón, cebolla y queso y humita, entre otras. También hay alternativas diferentes, como las especiales, las integrales o las veganas.

Además de pizzas y empanadas, el local suma otras propuestas rápidas como focaccias, burritos, panchos con pan de pizza y sándwiches de pan de pizza, ideales para compartir o para una comida rápida con estilo propio.

Con una carta amplia y opciones para todos los gustos, Central de Pizzas & Empanadas en Brandsen se posiciona como una alternativa gastronómica que combina variedad, rapidez y sabores clásicos, en línea con una cadena que sigue creciendo en todo el país. 🍕🥟

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp