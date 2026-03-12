Con más de 350 inscriptos, la Comuna dio inicio a un nuevo ciclo de actividades recreativas y formativas que promueven el bienestar y la integración social.

La Municipalidad realizó el lanzamiento de los Talleres Municipales 2026 destinados a adultos mayores en la Sala de Cultura, iniciando un nuevo ciclo de actividades pensadas para el encuentro, el aprendizaje y la participación.

Este año se inscribieron más de 350 participantes, superando ampliamente la cantidad de inscriptos de años anteriores y reflejando el entusiasmo que generan estos espacios en la comunidad.

Los talleres se desarrollarán a lo largo del año con distintas propuestas recreativas, culturales y formativas, promoviendo la participación y el bienestar de los adultos mayores del Distrito.

“Me siento re contento de pertenecer. Era un tipo muy callado, muy tranquilo y acá me solté; soy otra persona”, manifestó Jorge, un vecino que integra los talleres. Y destacó en un video par la Comuna: “La verdad que me encanta el compañerismo ahora y me siento muy contento de participar en todo esto”.

