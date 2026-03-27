Un comercio local se busca en la búsqueda de un perfil híbrido que pueda cumplir funciones presenciales y digitales.

Tecnocell Brandsen · Búsqueda Activa

Vendedor/a Perfil Híbrido

Presencial + Canales Digitales

🏪Salón
📲Digital
🤖I.A.
El Puesto

Estamos en la búsqueda de una persona proactiva, con marcado perfil comercial y una sólida capacidad de adaptación tecnológica para integrarse a nuestro equipo de ventas.

Responsabilidades
🏪
Venta y Asesoramiento en MostradorAtención personalizada, cierre de ventas y fidelización de clientes en el local físico.
📲
Gestión de Canales DigitalesManejo fluido de consultas y ventas a través de WhatsApp Business, Instagram y Facebook Marketplace.
🤖
Optimización con IAAplicación de Inteligencia Artificial para la redacción de mensajes, automatización de respuestas rápidas y mejora de la comunicación comercial.
Requisitos Excluyentes
Experiencia en ventas MÍNIMO 1 AÑOComprobable, idealmente en comercio retail o atención al cliente.
Dominio avanzado de Redes SocialesEnfocadas a la venta y atención al cliente (Instagram, Facebook, WhatsApp Business).
Manejo de herramientas de IAChatGPT o similares. Capacidad para generar contenido y optimizar tareas de venta mediante estas tecnologías.
Requisitos Valorados
📍
Residencia en BrandsenValorado, aunque no excluyente.
🕐
Disponibilidad horaria ampliaHorario de comercio. No excluyente.
✍️
Excelente ortografía y dicciónComunicación clara y profesional en todos los canales.

¿Te identificás con el perfil?

Enviá tu Curriculum Vitae con foto por estos medios:

💬 WhatsApp: 2223 51-5204
⚡ Dato importante

En el cuerpo del mensaje, mencionanos brevemente qué herramientas de IA utilizás actualmente para potenciar tus ventas o productividad. ¡Es un factor que valoramos mucho!

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen!

Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.

Nosotros nunca lo haremos.

Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,
te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕

¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

Invitame un café en cafecito.app

InfoBrandsen Empleos

Podes sumarte a nuestro canal para recibir las ofertas en tu celular.

Hace click en la siguiente imágen y ya sos parte!

DEJA UNA RESPUESTA

Por Favor, deje su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí