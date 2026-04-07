En Química Curie encontrás todo lo que necesitás para la limpieza del hogar, con productos de calidad, rendidores y a precios accesibles. Desde detergentes y suavizantes hasta insumos en bidones, pensados para cuidar tu bolsillo sin resignar resultados. Además, cuentan con envíos a domicilio para mayor comodidad.

Química Curie Artículos de limpieza 🧼 Productos de limpieza de calidad, económicos y rendidores.

🚚 Envíos a domicilio disponibles. 📍 Dirección: Federico Brandsen 666 – Barrio La Dolly, Brandsen 📌 También están en: Berazategui 📞 Contacto: WhatsApp: 1121674065 💬 WhatsApp 📸 Instagram

Encontralo en InfoBrandsen Todo lo que buscás está en nuestras Guías Interactivas 🩺 GUÍA DE PROFESIONALES 🛍️ GUÍA COMERCIAL E INDUSTRIAL

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp