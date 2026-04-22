Una vecina expresó su indignación a través de una carta enviada a InfoBrandsen. Al parecer, es una situación que ocurre con frecuencia.

Una vecina del barrio El Soñado manifestó su profunda preocupación por reiterados episodios de maltrato animal protagonizados por niños y adolescentes. A través de una carta enviada a InfoBrandsen, Margarita describió situaciones en las que jóvenes utilizan gomeras para atacar aves en la zona.

“Merodean niños y adolescentes utilizando gomeras con las que lanzan piedras a los pájaros. Parece que estuviéramos en la Edad Media en algunas cuestiones”, denunció, visiblemente indignada por una práctica que, según afirma, se repite con frecuencia en el barrio.

En su mensaje, la vecina apuntó a la necesidad de una intervención más activa por parte de instituciones educativas y del entorno familiar. “En las escuelas públicas y colegios privados deben tratar esta problemática porque deduzco que en los hogares de esos niños y adolescentes no lo han hecho”, expresó.

Además, remarcó la importancia de generar conciencia sobre el respeto por la vida animal y el marco legal vigente. “Toda vida en este planeta debe respetarse”, sostuvo, y agregó: “También hay que anoticiarlos de que en este país hay una ley contra el maltrato animal”.

Margarita consideró que el abordaje debe ser integral y comenzar tanto en las aulas como en el hogar. “Me gustaría que se publicara y que comenzara en los ámbitos educativos y en las familias el tratamiento de esta cuestión”, indicó.

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