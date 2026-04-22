Una encuesta realizada por Gómez Recicla reflejó un alto compromiso vecinal, pero piden más y mejor capacitación para el reciclado.

En febrero, el espacio comunitario Gómez Recicla llevó adelante una encuesta ambiental con el objetivo de medir el nivel de información y compromiso de los vecinos en torno a la separación de residuos y el cuidado del entorno en el Distrito. Los resultados muestran una tendencia alentadora: la participación ciudadana existe y crece, pero también deja en evidencia la necesidad de un mayor acompañamiento por parte de las autoridades.

A nivel general, la mayoría de los encuestados afirmó que separa los residuos en su hogar. Además, más de la mitad indicó que sabe dónde llevar materiales reciclables, mientras que una amplia mayoría manifestó interés en recibir más información sobre reciclado y prácticas sustentables.

En el caso de Brandsen, los números son aún más contundentes: el 80% de los vecinos aseguró separar residuos en casa, y el 60% conoce puntos de reciclado. Asimismo, la mayoría expresó su deseo de participar en actividades vinculadas al reciclaje, lo que refleja una comunidad predispuesta a involucrarse activamente.

Por su parte, en Gómez, el 70% de los encuestados señaló que realiza separación domiciliaria, aunque solo la mitad sabe dónde llevar los reciclables. En este sector también se destacó el interés por recibir información sobre compostaje, una práctica clave para reducir residuos orgánicos.

Entre las principales sugerencias surgidas del relevamiento, se repite un reclamo claro: mejorar la difusión de los puntos de reciclado. A esto se suma la demanda por más actividades comunitarias vinculadas al reciclaje y el compostaje, así como la promoción de la separación en origen para quienes aún no la implementan.

Otra propuesta que ganó fuerza es la creación de espacios o grupos de intercambio de ideas sobre reciclado, como una forma de fortalecer el compromiso colectivo y generar nuevas iniciativas desde la comunidad.

La conclusión que dejó esta encuesta es que si es que existe una base sólida de vecinos comprometidos con el ambiente, el desafío ahora pasa por articular ese interés con políticas concretas que permitan avanzar hacia un sistema eficiente de separación, reducción y reciclado de residuos.

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