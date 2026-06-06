Importante empresa ubicada en la zona de Abasto, La Plata, se encuentra en la búsqueda de un Instructor de Zinguería y Hojalatería con amplia experiencia en el rubro. La convocatoria está orientada a profesionales con conocimientos técnicos y trayectoria en capacitación, manejo de maquinaria y estandarización de procesos productivos.
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Instructor de Zinguería y Hojalatería
Se busca Instructor de Zinguería
Empresa radicada en Abasto, La Plata incorpora profesional con experiencia comprobable para desempeñarse como instructor técnico en el área de zinguería y hojalatería.
📌 Requisitos
- Más de 10 años de experiencia en el rubro.
- Capacidad para brindar capacitación técnica.
- Experiencia en mentoría y formación de personal.
- Manejo de maquinaria (plegadoras y guillotinas).
- Conocimientos en estandarización de procesos productivos.
✅ Ofrecemos
- Contratación bajo modalidad Contractor.
- Flexibilidad horaria a convenir.
- Posibilidad de integrarse a un proyecto de capacitación técnica.
📧 Postulación
vayala.talento@gmail.com
Enviar CV indicando en el asunto:
«Instructor Zinguero y Hojalatero»
📍 Lugar de trabajo: Abasto, La Plata
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