Importante empresa ubicada en la zona de Abasto, La Plata, se encuentra en la búsqueda de un Instructor de Zinguería y Hojalatería con amplia experiencia en el rubro. La convocatoria está orientada a profesionales con conocimientos técnicos y trayectoria en capacitación, manejo de maquinaria y estandarización de procesos productivos.

🔧 BÚSQUEDA LABORAL

Instructor de Zinguería y Hojalatería

Se busca Instructor de Zinguería

Empresa radicada en Abasto, La Plata incorpora profesional con experiencia comprobable para desempeñarse como instructor técnico en el área de zinguería y hojalatería.

📌 Requisitos

  • Más de 10 años de experiencia en el rubro.
  • Capacidad para brindar capacitación técnica.
  • Experiencia en mentoría y formación de personal.
  • Manejo de maquinaria (plegadoras y guillotinas).
  • Conocimientos en estandarización de procesos productivos.

✅ Ofrecemos

  • Contratación bajo modalidad Contractor.
  • Flexibilidad horaria a convenir.
  • Posibilidad de integrarse a un proyecto de capacitación técnica.

📧 Postulación

vayala.talento@gmail.com

Enviar CV indicando en el asunto: «Instructor Zinguero y Hojalatero»

📍 Lugar de trabajo: Abasto, La Plata

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