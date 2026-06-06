Bajo el lema “70 años alentando la esperanza”, en Brandsen buscan juntar fondos para mejorar la vivienda de una familia en la que viven cuatro niños y uno de ellos está internado.

Este sábado 6 y 7 de junio se realiza la Colecta Anual Cáritas; la misma estará vigente durante todo el mes bajo el lema “70 años alentando la esperanza”. En nuestra Ciudad, el dineron recaudado será utilizado para poder ayudar a una familia y poder mejorar su casa en pos de una vivienda digna. En la misma viven cuatro niños y el más pequeño de ellos se encuentra internado con pronóstico reservado.

“La Colecta Anual es una acción de Cáritas Argentina que tiene una incidencia muy profunda en nuestra sociedad. Por un lado, nos permite a todos hacer un aporte concreto para construir una sociedad más justa”, estimaron desde la entidad.

Según comentaron desde Cáritas Brandsen, hay cajas identificatorias en comercios; Parroquia Santa Teresita y Capilla Medalla Milagrosa, entre otros. Algunos de sus voluntarios cuentan con sobres y se está gestionando la posibilidad de una modalidad virtual.

La Colecta, entonces, “es una invitación a compartir nuestros bienes y, también, nuestros anhelos de construir un futuro pleno de esperanza para muchos hermanos. Por eso decimos que Cáritas es amor en obras; gracias por sumarte”.

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