La Municipalidad ejecuta trabajos de bacheo, sellado de juntas y mejoramiento vial en puntos clave, además de la construcción de nuevas cámaras pluviales para optimizar el escurrimiento del agua.

El gobierno de San Vicente continúa desarrollando un plan integral de obras en distintos sectores de la localidad cabecera y en Alejandro Korn, con el objetivo de mejorar la transitabilidad, prevenir anegamientos y brindar mayor seguridad a vecinos.

En Korn, entre las principales intervenciones, se encuentran los trabajos de bacheo con hormigón sobre la calle Madero, en el barrio Santa Ana, donde se recupera la calzada para garantizar una circulación más segura y fluida.

Además, las cuadrillas de Servicios Públicos realizan tareas de bacheo con material bituminoso sobre la calle San Martín, una de las arterias más transitadas del centro comercial, mientras que continúan las labores de estabilizado y consolidado en las calles Chaco y Mitre, fortaleciendo la conectividad y el estado de la red vial.

Asimismo, sobre la avenida Presidente Perón se ejecutan trabajos de sellado de juntas con brea, una intervención preventiva que evita filtraciones de agua y la formación de baches, además de absorber las dilataciones propias de los cambios de temperatura. En ese mismo corredor también se llevan adelante reparaciones y reconstrucción de cordones para mejorar el ordenamiento del tránsito.

En paralelo, en San Vicente, sobre la calle Bolívar, avanza la construcción de nuevas cámaras de inspección pluvial, “una obra fundamental para facilitar el mantenimiento de los conductos de desagüe y optimizar el escurrimiento del agua durante las lluvias”.

Desde aquella comuna detallaron que estas acciones forman parte de una política sostenida de inversión en infraestructura, “orientada a mejorar los servicios públicos, prevenir inconvenientes y acompañar el crecimiento del distrito con obras que elevan la calidad de vida de la comunidad”.

Dirección de prensa | Municipalidad de Sanvicente | Visita nuestra web: https://www.sanvicente.gob.ar/ |

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp