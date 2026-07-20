El intendente Nicolás Mantegazza participó de los actos de colación de 185 estudiantes del Programa FINES y de más de 90 nuevos profesionales del ISFT N° 93.

El Municipio acompañó las emotivas ceremonias de entrega de diplomas a los nuevos egresados del Programa FINES y del Instituto Superior de Formación Técnica N° 93, reafirmando su compromiso con una educación pública, inclusiva y de calidad.

El jueves por la tarde, el jefe comunal participó del acto de colación del Instituto Superior de Formación Técnica N° 93, donde más de 90 egresados y egresadas recibieron sus diplomas, coronando años de esfuerzo y preparación profesional.

Durante la ceremonia, celebrada en el Centro de Extensión Universitaria de San Vicente, se puso en valor el compromiso de la institución en la formación de técnicos con herramientas concretas para insertarse en el mundo del trabajo y contribuir al crecimiento del distrito.

Por otro lado, el viernes por la tarde, en el marco del Programa FINES, se realizó una emotiva entrega de medallas y diplomas a 185 alumnos y alumnas que finalizaron sus estudios secundarios, en un encuentro llevado a cabo en la Escuela de Educación Primaria N°8.

Acompañado por autoridades educativas, docentes y familias, Mantegazza felicitó a los nuevos egresados y destacó el valor de una política educativa que brinda nuevas oportunidades para completar la escolaridad y abrir nuevas puertas para el desarrollo personal y laboral.

«Cada diploma representa una historia de perseverancia, dedicación y superación. Estos logros fortalecen a toda la comunidad y reafirman que la educación es el camino para generar más oportunidades», expresó el mandatario local.

Con estas acciones, el Gobierno de San Vicente continúa acompañando y promoviendo el acceso a la educación en todos sus niveles, consolidando políticas públicas que impulsan la formación, la inclusión y el desarrollo de los vecinos y vecinas.

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