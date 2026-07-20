Se vienen dos funciones para disfrutar en familia y dejarse llevar por la imaginación.

“Musicales de Ensueño” llega a la Sala de Cultura Municipal con dos funciones para vivir una tarde llena de magia, emoción y mucha música.

Un espectáculo de fantasía y música para disfrutar en familia, con canciones, escenas y personajes que invitan a soñar a grandes y chicos.

📅 Viernes 31 de julio a las 19

📅 Domingo 2 de agosto a las 18



🎟️ Entradas por PlateaUno Tickets y boletería del teatro

Costo de la entrada: $12.000

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