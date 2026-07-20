Se vienen dos funciones para disfrutar en familia y dejarse llevar por la imaginación.
“Musicales de Ensueño” llega a la Sala de Cultura Municipal con dos funciones para vivir una tarde llena de magia, emoción y mucha música.
Un espectáculo de fantasía y música para disfrutar en familia, con canciones, escenas y personajes que invitan a soñar a grandes y chicos.
📅 Viernes 31 de julio a las 19
📅 Domingo 2 de agosto a las 18
🎟️ Entradas por PlateaUno Tickets y boletería del teatro
Costo de la entrada: $12.000
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