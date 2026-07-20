Un vecino del barrio República, denunció el mal estado de la cuadra donde vive, asegura que está intransitable y que hizo una quincena de reclamos.

A través de una carta de lectores enviada a InfoBrandsen, Diego, vecino del barrio República, expresó su preocupación por el deterioro de la calle 14 bis entre 20 y 21, y la falta de respuestas tras reiterados pedidos de intervención.

Según relató, la problemática no es reciente y ya fue planteada en numerosas oportunidades ante las autoridades. «No viene de ahora, hicimos más de 15 reclamos ya», aseguró, al tiempo que indicó que la situación se prolonga desde hace casi diez semanas.

El vecino también señaló que, en ese lapso, se ocupó del tema el presidente de la asociación barrial para intermediar con el municipio, pero al momento no hay solución

La preocupación, explicó, no solo pasa por las dificultades para circular con vehículos, sino también por el riesgo que representa para quienes transitan a pie. En ese sentido, contó un hecho ocurrido este mismo lunes: «Hace un rato salió un vecino y se cayó en la esquina porque no se puede pasar ni caminando del barrial que hay».

Finalmente, Diego pidió que la difusión del reclamo permita acelerar una respuesta por parte de las autoridades locales.

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