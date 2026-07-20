El concejal libertario se refirió a la propuesta del Consejo de Seguridad que impulsará su bloque en la sesión del martes en el HCD, entre otros temas.

El concejal de La Libertad Avanza, Jonathan Roldán, analizó el sábado en Grassi.com (Estación Radio) los principales proyectos que su bloque llevará a la próxima sesión del Honorable Concejo Deliberante y sostuvo que el objetivo es «aportar soluciones» tanto en materia de seguridad como de salud pública.

Respecto al Consejo de Seguridad, Roldán explicó que desde su espacio impulsaron la convocatoria con la intención de involucrarse en el diagnóstico de la situación y ofrecer herramientas concretas. «Nosotros propusimos parte del equipo. Tenemos gente que trabajó en seguridad en San Vicente cuando ese distrito pasó de ser un pueblo a una ciudad y atravesó una situación similar a la que hoy vive Brandsen», afirmó.

Según explicó, esos profesionales fueron puestos a disposición del municipio para compartir su experiencia, aunque aseguró que no encontraron respuesta por parte del Ejecutivo: «Tenemos personas capacitadas que podrían dar una mano, pero si del otro lado no quieren escuchar, nosotros mucho más no podemos hacer que proponer».

El edil remarcó que el Consejo de Seguridad también sirve para que la oposición conozca con mayor precisión la realidad del Distrito. «Estas reuniones sirven para saber qué funciona, qué no funciona, cuántos móviles hay y con qué recursos se cuenta. Desde la oposición muchas veces estamos afuera de esa información», señaló.

En ese sentido, cuestionó la falta de acceso a datos oficiales: «Hoy tenemos un problema grave de seguridad en Brandsen. Necesitamos que quienes están todos los días con ese tema nos digan cuáles son los problemas para poder aportar soluciones».

Además, el bloque de La Libertad Avanza presentará un proyecto de comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo que realice una evaluación integral del estado estructural y edilicio del puesto de vigilancia policial ubicado en Ruta 210 en la zona de los barrios Teniente Origone y Las Acacias. El destacamento sufrió un incendio hace aproximadamente un año y -según explicó Roldán-, desde entonces no se habrían registrado avances para su recuperación.

«La idea es poner el tema sobre la mesa y buscar una solución para que vuelva a estar en condiciones y pueda cumplir nuevamente la función para la que fue creado», expresó el concejal, al remarcar la importancia de contar con un espacio adecuado para fortalecer la prevención y la presencia policial en ese sector del Distrito.

PEDIDO DE INFORMES SOBRE SALUD

Otro de los proyectos que presentará La Libertad Avanza está relacionado con la Secretaría de Salud. Roldán explicó que el pedido de informes surge tras la incorporación de profesionales médicos al equipo técnico del espacio político. El pedido apunta especialmente al funcionamiento del Hospital Municipal y de los Centros de Atención Primaria (CAPS).

«Se sumaron directores de hospitales y médicos que quieren colaborar. Nos pidieron determinada información para analizar cómo está funcionando el sistema y ver en qué se puede mejorar», explicó.

El concejal aclaró que la iniciativa no busca generar cuestionamientos políticos sino obtener información objetiva: «No vamos con chicanas. La idea es contar con toda la información necesaria para evaluar qué podemos aportar desde nuestro conocimiento».

Si bien reconoció que el sistema sanitario local mostró avances, consideró que todavía existen aspectos por mejorar. «Seguramente ha mejorado en algunas cuestiones, pero antes de hacer especulaciones preferimos preguntar y trabajar con información concreta», sostuvo.

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Consultado sobre otro de los expedientes que se debatirán en la sesión, referido a contratos de locación de servicios y honorarios profesionales, Roldán se mostró a favor de profundizar los mecanismos de control: «Cuanta más transparencia haya en una gestión pública, mejor para todos: para los vecinos, para quienes pagan las tasas y para los propios funcionarios».

No obstante, insistió en que uno de los principales problemas que enfrenta la oposición es la dificultad para acceder a la información oficial. «Hoy no tenemos RAFAM disponible y muchas veces tenemos que ir al Municipio a pedir una computadora para consultar los números. Cuando pedimos informes, la información no siempre llega en tiempo y forma», manifestó.

Finalmente, señaló que esa situación limita la posibilidad de realizar aportes concretos: «Si nosotros queremos ayudar y no tenemos información certera y precisa, es muy difícil poder brindar soluciones. Nosotros queremos aportar ideas, pero sin información eso se hace muy complicado».

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