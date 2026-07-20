El secretario de Obras Públicas explicó que el Municipio analiza distintas propuestas para ponerla en funcionamiento con una inversión cercana a los 200 millones de pesos.

El secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Brandsen, Ramón Cabrera, brindó precisiones sobre las acciones que impulsa el Gobierno local para mejorar el sistema cloacal, mientras se aguarda el financiamiento de una nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales. En diálogo con Grassi.com (Estación Radio) sostuvo que el Municipio ya evalúa distintas alternativas para realizar obras que permitan aliviar la crítica situación del servicio.

Cabrera recalcó que la construcción de una planta nueva continúa siendo una obra de magnitud imposible de afrontar con recursos municipales y explicó que el proyecto elaborado junto a la Provincia permanece a la espera de financiamiento.

«Como dijo el intendente, son analgésicos para lo que es el sistema cloacal. La planta nueva es imposible por los costos que implica y el proyecto para renovar la existente iba a financiarse con el CFI, pero actualmente no hay presupuesto», señaló.

OBRAS PARA ALIVIAR LA CRISIS

El funcionario indicó que actualmente el Municipio analiza distintos presupuestos presentados por empresas especializadas. Una de las propuestas contempla la reparación integral del equipamiento existente y la limpieza de las piletas, mientras que otra plantea reemplazar la maquinaria por bombas nuevas de menor porte. «Estamos esperando un presupuesto más para terminar de definir. Son distintas visiones de empresas que conocen el tema», explicó.

Según detalló, la inversión necesaria para poner nuevamente en funcionamiento la planta demandará una cifra cercana a los 200 millones de pesos, recursos que inicialmente serán aportados por la Municipalidad. «Para hacer este trabajo, que sería como un analgésico para que la planta pueda empezar a funcionar y los líquidos se puedan tratar, estamos arriba de los 100 millones. Los presupuestos giran entre 200 y 250 millones de pesos», afirmó.

Cabrera también reconoció que los problemas no se limitan a la planta depuradora, sino que afectan a toda la red cloacal. En ese sentido explicó que continúan apareciendo obstrucciones y cámaras que ni siquiera figuran en los planos originales. «Nos guiamos mucho por la experiencia de los trabajadores municipales. Hemos encontrado cámaras que no estaban en los planos y así vamos solucionando distintos sectores para que el sistema vuelva a fluir», expresó.

Respecto al financiamiento de estas tareas, confirmó que la decisión es comenzar cuanto antes, aun cuando todavía no existan aportes externos. «Por ahora los fondos van a salir de las arcas municipales. Seguiremos gestionando ayuda de la Provincia, pero necesitamos empezar lo antes posible», aseguró.

MÁS DE 500 INSCRIPTOS PARA LAS VIVIENDAS

Durante la entrevista, Cabrera también se refirió al proceso de inscripción para el sorteo de las 36 viviendas que impulsa la Comuna. El funcionario informó que la convocatoria continuará algunos días más para permitir que quienes no pudieron asistir en la fecha asignada puedan completar el trámite.

«El viernes se cerró con más de 500 inscriptos en lo que fue la semana. Incluso vamos a extender el plazo porque hubo personas que por cuestiones laborales o personales no pudieron acercarse», explicó.

Finalmente, reconoció que la elevada cantidad de anotados refleja el importante déficit habitacional que atraviesa Brandsen. «Es un déficit tremendo. No es solo en Brandsen, pasa en todos lados, pero estamos totalmente de acuerdo en que la necesidad de viviendas es muy grande», concluyó.

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