¿Cierra? Crece la preocupación por el Registro Automotor de Brandsen

Un documento que comenzó a circular en las últimas horas indica que se haría efectiva a partir del 31 de agosto en caso de que no se designe un nuevo. La situación se enmarca en el plan del Gobierno nacional de cerrar el 40% de los registros automotores del país.

La continuidad del Registro Automotor de nuestra Ciudad quedó envuelta en la incertidumbre luego de que comenzara a circular un documento que anticipa el cese de actividades de la dependencia local a partir del próximo 31 de agosto.

De acuerdo con la información conocida, para evitar el cierre será necesaria la designación de un nuevo interventor que asuma la conducción de la oficina de Ruta 215 y Pedro Hita. Mientras tanto, el personal del registro ya está siendo notificado de la situación mediante comunicaciones enviadas por Correo Argentino, según informó el programa Una Buena Mañana (Estación Radio).

En caso de concretarse el cierre, los vecinos de Brandsen y la zona que deban realizar trámites registrales tendrían que trasladarse, en principio, a la ciudad de La Plata, lo que implicaría mayores costos, demoras y complicaciones para quienes necesitan efectuar transferencias, inscripciones o cualquier otra gestión vinculada al automotor.

Ante este escenario, trascendió que desde distintos sectores de la política local ya comenzaron a realizar gestiones con el objetivo de evitar que Brandsen pierda este servicio.

UN PLAN NACIONAL DE REESTRUCTURACIÓN

La situación de Brandsen se da en el marco de la profunda reforma impulsada por el Gobierno de Javier Milei sobre el sistema registral automotor. En 2024, el Ministerio de Justicia anunció una serie de medidas destinadas a reducir costos y simplificar trámites, entre las que sobresale el cierre del 40% de los Registros Automotores del país, comenzando por aquellos que permanecen intervenidos desde hace más de dos años.

El paquete de reformas también contempla la reducción del personal de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA), la eliminación del Certificado de Transferencia Automotor (CETA), la eliminación de la cédula azul, la vigencia permanente de las cédulas verdes, la digitalización integral de los legajos y la implementación de un sistema registral cada vez más digital.

Además, el Gobierno busca que los encargados de los registros afronten la totalidad de sus costos operativos, avanzar con concursos públicos para futuras designaciones y profundizar la digitalización de distintos trámites relacionados con la propiedad automotor.

Actualmente, en Argentina funcionan alrededor de 1.554 registros automotores, de los cuales cerca del 40% están intervenidos, por lo que la aplicación de este plan podría tener impacto en numerosas localidades del país.

Mientras tanto, en Brandsen crece la expectativa por conocer si finalmente se designará un nuevo interventor que permita garantizar la continuidad del servicio o si la ciudad perderá una oficina considerada clave para cientos de vecinos que realizan allí sus trámites de manera habitual.

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