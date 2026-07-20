El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y la Estación de Policía Comunal de Ranchos emitieron un alerta de búsqueda para dar con el paradero de un hombre identificado como Elio Raúl Zerudo, domiciliado en la calle Centurión de la localidad vecina.

Imagen extraida y recortada del cartel de difusión oficial.

Las autoridades lo caracterizaron para poder facilitar la identificación del desaparecido, y lo describieron como una persona de contextura robusta que mide aproximadamente 1,65 , tiene tez trigueña y es calvo. Además explicaron cómo vestía la última vez que fue visto:

Gorro de lana color gris.

Pantalón negro.

Zapatillas negras.

Campera negra con rayas de color blanco.

Se solicita a la comunidad que ante cualquier dato, novedad o información útil sobre su paradero, se comuniquen de manera inmediata con:

Sistema de Emergencias: 911

911 Estación de Policía Comunal Ranchos: (02241) 481004 / 481134

(02241) 481004 / 481134 Correo electrónico: estacionpoliciacomunalranchos@gmail.com

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