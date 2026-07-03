Control Plag brinda un servicio profesional de desinfección y control de plagas, orientado a hogares, comercios, industrias y espacios institucionales.
Con una atención responsable y personalizada, trabaja en la prevención, control y erradicación de plagas, aplicando métodos seguros y eficaces, adaptados a cada necesidad y cumpliendo con las normativas vigentes.
Una solución confiable para mantener ambientes seguros, limpios y protegidos.
Control Plag – Desinfección y control de plagas
Alejandro Stagnaro
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