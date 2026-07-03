La feria itinerante de las colectividades arribará a la Ciudad durante tres jornadas con comidas típicas, artesanos, juegos y espectáculos para toda la familia.



Del viernes 24 al domingo 26 de julio, se desarrollará la feria itinerante de colectividades “Sabores del Mundo” en Plaza Brandsen; tres días para disfutar de la gastronomía, la cultura y las costumbres de otros países.

Cada jornada se desarrollará de 10.30 a 22 y contará con comidas típicas, artesanías, juegos infantiles y shows gratuitos. La entrada es libre y gratuita.

El sábado a las 19, se presentará Reina Madre -Tributo a Queen (@reina_madre_queen); mientras que el domingo, también a las 19, será el turno de Mundo Arlequín (@mundoarlequin).

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