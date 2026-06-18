InfoBrandsen convoca a creadores de contenido para coberturas periodísticas y audiovisuales

En InfoBrandsen estamos buscando una o más personas interesadas en realizar coberturas periodísticas y audiovisuales de eventos, actividades institucionales, deportivas, culturales y sociales en Brandsen.

¿Qué tareas podrán realizar?

  • Cobertura de eventos y actividades puntuales.
  • Toma de fotografías de calidad periodística.
  • Grabación y edición de videos para redes sociales y portal web.
  • Realización de transmisiones en vivo cuando la cobertura lo requiera.
  • Elaboración de un reporte del evento, ya sea mediante texto o audio.

Buscamos personas con:

  • Manejo de fotografía y video.
  • Conocimientos de edición audiovisual.
  • Buen manejo de redes sociales y generación de contenido digital.
  • Responsabilidad y compromiso.
  • Movilidad propia (preferentemente).
  • Disponibilidad para trabajar por eventos o coberturas específicas.

Modalidad

Las coberturas serán convocadas según las necesidades de cada evento. La remuneración se acordará para cada trabajo de manera individual, ya sea por cobertura, jornada o cantidad de horas.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas podrán enviar su CV, portfolio o trabajos realizados a través de los medios de contacto indicados a continuación.

Sumate al primer portal de noticias de la ciudad de Brandsen.

📩 Envío de CV y Portfolio

Buscamos creadores de contenido para coberturas periodísticas y audiovisuales.

Si te interesa formar parte de nuestras coberturas, envianos tu CV, portfolio o trabajos realizados.

📧

Correo electrónico

info@infobrandsen.com.ar
📸 Fotos • 🎥 Videos • 📱 Redes Sociales • 🎙️ Coberturas

COMUNIDAD INFOBRANDSEN
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