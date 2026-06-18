InfoBrandsen convoca a creadores de contenido para coberturas periodísticas y audiovisuales
En InfoBrandsen estamos buscando una o más personas interesadas en realizar coberturas periodísticas y audiovisuales de eventos, actividades institucionales, deportivas, culturales y sociales en Brandsen.
¿Qué tareas podrán realizar?
- Cobertura de eventos y actividades puntuales.
- Toma de fotografías de calidad periodística.
- Grabación y edición de videos para redes sociales y portal web.
- Realización de transmisiones en vivo cuando la cobertura lo requiera.
- Elaboración de un reporte del evento, ya sea mediante texto o audio.
Buscamos personas con:
- Manejo de fotografía y video.
- Conocimientos de edición audiovisual.
- Buen manejo de redes sociales y generación de contenido digital.
- Responsabilidad y compromiso.
- Movilidad propia (preferentemente).
- Disponibilidad para trabajar por eventos o coberturas específicas.
Modalidad
Las coberturas serán convocadas según las necesidades de cada evento. La remuneración se acordará para cada trabajo de manera individual, ya sea por cobertura, jornada o cantidad de horas.
¿Cómo postularse?
Las personas interesadas podrán enviar su CV, portfolio o trabajos realizados a través de los medios de contacto indicados a continuación.
Sumate al primer portal de noticias de la ciudad de Brandsen.
📩 Envío de CV y Portfolio
Buscamos creadores de contenido para coberturas periodísticas y audiovisuales.
Si te interesa formar parte de nuestras coberturas, envianos tu CV, portfolio o trabajos realizados.
Correo electrónicoinfo@infobrandsen.com.ar
COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp