En Qatar 2022 acompañamos a la Selección Argentina con sorteos durante todo el Mundial. Partido tras partido, miles de vecinos participaron de la propuesta y todos sabemos cómo terminó esa historia.
Por eso este año no queremos romper la tradición. Porque si hay algo que el fútbol nos enseñó es que las cábalas se respetan.
Cada vez que juegue Argentina realizaremos un nuevo sorteo con premios aportados por comercios y empresas de nuestra comunidad. El primero será tras el encuentro entre Argentina y Argelia y tendrá como premio una espectacular picada de Don Enrique Almacén Gourmet.
INFOBRANDSEN
🎉 ¡Tenemos ganadora! 🎉
Finalizado el sorteo entre quienes acertaron el resultado exacto Argentina 3 – 0 Argelia, la ganadora de la picada para dos personas gentileza de Don Enrique es:
¡Felicitaciones! 🎊
Gracias a todos por participar y acompañar una vez más las propuestas de InfoBrandsen.
🎥 Video del sorteo
Para participar solamente tenés que sumarte al Canal de WhatsApp de InfoBrandsen y enviarnos tu pronóstico con el resultado exacto del partido.
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