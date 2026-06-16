El Castillo Guerrero forma parte de uno de los circuitos históricos y culturales más atractivos del sur bonaerense.

Cada vez más visitantes descubren que, a pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, existe una región donde la historia, la naturaleza y la tranquilidad conviven en un mismo territorio. El corredor que integran San Vicente, el Castillo Guerrero y Domselaar se consolidó como uno de los grandes atractivos del sur bonaerense.

Mucho más que un destino histórico



Durante años, el Castillo Guerrero fue uno de los secretos mejor guardados de la región. Sin embargo, el creciente interés por el turismo de cercanía permitió que cada vez más personas conocieran este patrimonio arquitectónico y el entorno que lo rodea.



La combinación entre historia, espacios verdes y paisajes abiertos convirtió al lugar en una opción cada vez más elegida para escapadas de fin de semana.

Naturaleza, patrimonio y tranquilidad



Uno de los principales atractivos de esta zona es la posibilidad de recorrer espacios históricos mientras se disfruta de un entorno natural que conserva gran parte de su identidad original.



Los caminos rurales, el arbolado, las construcciones patrimoniales y la baja densidad urbana conforman una experiencia difícil de encontrar en otras áreas del conurbano bonaerense.

Los salones del Castillo Guerrero conservan gran parte de su diseño original y forman parte de uno de los conjuntos patrimoniales más destacados de Domselaar. Ph: Leandro Moreno.

Domselaar como parte de un mismo corredor territorial



Dentro de este circuito, Domselaar ocupa un lugar cada vez más relevante. Su cercanía con el Castillo Guerrero y con otros puntos de interés histórico permite que forme parte de una propuesta territorial donde naturaleza, patrimonio y calidad de vida se complementan.



No resulta casual que el interés por los lotes en Domselaar haya crecido de forma sostenida en los últimos años. Muchas familias buscan precisamente esa combinación entre tranquilidad, espacios abiertos y buena conectividad que caracteriza a la localidad.

Un crecimiento que respeta el entorno



A diferencia de otros procesos de expansión urbana, el desarrollo de Domselaar se integró al paisaje existente, manteniendo el protagonismo de los espacios verdes y la identidad rural de la zona.



En este contexto surgieron propuestas residenciales como Domselaar Chico y Estancias de Domselaar Chico, barrios cerrados que forman parte de una transformación territorial que busca convivir con el patrimonio histórico y natural de la región.

Vista aérea de Domselaar, donde se observan sectores residenciales como Domselaar Chico y Estancias de Domselaar Chico integrados a uno de los entornos naturales más característicos del Partido de San Vicente. Ph: Leandro Moreno.

Un rincón que sigue sorprendiendo



La historia del Castillo Guerrero, el crecimiento de Domselaar y la riqueza paisajística del Partido de San Vicente forman parte de una misma realidad territorial. Un espacio donde pasado y presente conviven y que cada vez más personas descubren como una alternativa para visitar, recorrer o proyectar una nueva etapa de vida.

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