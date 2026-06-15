Cada 17 de junio, la Argentina recuerda al General Martín Miguel de Güemes, uno de los héroes fundamentales de la independencia nacional, fallecido en esa fecha en 1821. Su liderazgo al frente de los gauchos salteños fue clave para defender el norte del país de las invasiones realistas y sostener la lucha emancipadora. Este año, el feriado conmemorativo se trasladó al lunes 15 de junio para conformar un fin de semana largo, en reconocimiento a la trascendencia histórica de quien es considerado una de las figuras más importantes de la gesta independentista argentina.





Martín Miguel de Güemes: el héroe de la guerra gaucha que murió hace 203 años

Hoy, 17 de junio, se conmemora el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana en honor al general Martín Miguel de Güemes, uno de los protagonistas de la gesta independentista argentina, que falleció en 1821 tras una emboscada realista.

Güemes nació en Salta el 8 de febrero de 1785, en el seno de una familia acomodada. Desde joven se dedicó a la carrera militar y participó en la defensa del Río de la Plata contra las invasiones inglesas. En 1810 se sumó al movimiento revolucionario y formó un grupo de caballería para patrullar la quebrada de Humahuaca y frenar el avance de los españoles desde el Alto Perú.

En 1815 fue elegido gobernador de Salta por asamblea popular y organizó las partidas guerrilleras conocidas como la guerra gaucha, que impidieron el paso de las tropas realistas hacia el resto del territorio argentino. Su estrategia consistía en hostigar al enemigo con ataques sorpresivos y retiradas rápidas, aprovechando el conocimiento del terreno y la movilidad de los gauchos.

Güemes fue un aliado clave del general José de San Martín, quien lo consideraba “el único punto fijo” en el norte. Gracias a su resistencia, San Martín pudo preparar el Ejército de los Andes para cruzar a Chile y liberar a Perú.

El 7 de junio de 1821, Güemes fue herido por una bala en una emboscada realizada por el coronel José María Valdés, alias “El Barbarucho”, quien había entrado en Salta con un contingente realista. Güemes logró escapar y se refugió en la cañada de la Horqueta, donde murió diez días después, a los 36 años.

Su muerte causó una gran conmoción entre sus seguidores y su esposa Carmen Puch, quien se dejó morir de tristeza. Su cadáver fue inhumado en la capilla del Chamical y luego trasladado al Panteón de las Glorias del Norte.

Güemes es considerado un héroe nacional y un símbolo de la libertad latinoamericana. Su gesta fue reconocida por el Congreso Nacional en 2016, cuando se estableció el feriado del 17 de junio para homenajearlo.

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