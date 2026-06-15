Hace cuatro años, Gonzalo «Chalo» Parma y su hijo Mateo, vecino de Gómez, grabaron una canción dedicada a Lionel Messi. En aquel momento, la compartieron con la ilusión de que el capitán de la Selección Argentina pudiera escucharla, aunque nunca supieron si llegó a sus oídos.

Hoy, con Mateo ya de 8 años y cursando 3° año de la escuela primaria de Gómez, la familia decidió volver a impulsar aquella iniciativa. Esta vez, la canción fue adaptada al ritmo del cuarteto con un objetivo tan simple como ambicioso: que Messi la escuche y, por qué no, hasta se anime a bailarla.

Gonzalo y Mateo Parma, desde Gómez

«Hace 4 años, con Mateo le dedicamos esta canción a Messi, pero no sabemos si llegó a escucharla. Ahora vamos por todo. La cuarteteamos para que la baile. ¡Dale campeón, ponete a bailar!», escribió Gonzalo en sus redes sociales al compartir nuevamente el video.

Entre la pasión por el fútbol, la admiración por el mejor jugador del mundo y la complicidad entre padre e hijo, la historia de Mateo y Gonzalo vuelve a recorrer las redes con la esperanza de que algún día llegue hasta el propio Lionel Messi.

🎥 Compartimos el video para que nuestros lectores puedan conocer esta simpática iniciativa nacida en Gómez.

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